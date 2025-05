Beatrice Borromeo col peplo alla sfilata: nasconde il pancino?

Un’ambientazione da sogno, la Città Eterna sullo sfondo e l’eleganza senza tempo di Dior: la sfilata Cruise 2026, andata in scena il 27 maggio a Roma, è stato un happening memorabile. Nei giardini della settecentesca Villa Albani Torlonia, le star internazionali hanno assistito a uno show-evento. Tra tutte, a catturare l’attenzione nel front row, è stata Beatrice Borromeo. La royal icona di stile, da sempre tra le muse della maison, ha incantato tutti con la sua bellezza eterea… ma anche con un look strategico che ha acceso la curiosità dei gossipari: che nasconda un dolce segreto?

Beatrice Borromeo mamma tris?

I reali di Monaco sono da sempre molto riservati. Poche notizie ufficiali escono da Palazzo: la privacy è la priorità di Casa Grimaldi. Le cronache rosa però viaggiano veloci e gli esperti si interrogano periodicamente su matrimoni, gravidanze e divorzi delle star dal sangue blu. Moglie di Pierre Casiraghi, da cui ha avuto due bambini, Stefano e Francesco, Beatrice Borromeo è uno dei volti di punta del casato: lei non manca mai agli eventi del calendario monegasco. Per questo la sua assenza al recente GP di Formula 1, andato in scena come da tradizione subito dopo la fine del Festival di Cannes, non è passata inosservata. Nel paddock sono state immortalare Charlotte Casiraghi, Charlene Wittstock e Tatiana Santo Domingo: dov’era Beatrice? Una mancanza che ha subito alimentato le voci di una possibile terza gravidanza.

A Roma come una dea

Lontana dalle scene per settimane, Beatrice Borromeo ha tuttavia presenziato alla sfilata romana di Dior: che sia pronta per l’annuncio? Il suo look raffinato ha contributo al chiacchiericcio sulla presunta dolce attesa: dopo due maschietti, che sogni una femminuccia? Arrivata all’evento, la royal è stata circondata dai fotografi. Per lo show Beatrice ha scelto un abito bianco in stile peplo, della maison francese. Morbido e ampio, il vestito monospalla con fiocco faceva assomigliare la Borromeo a una dea greca. L’abito è perfetto anche per nascondere eventuali rotondità sospette. Radiosa come non mai, la monegasca ha raccolto i capelli in un’acconciatura sobria ed elegante, abbinando la mise a sandali gioiello con pietre dal tacco discreto. Il suo sorriso dolce e sereno ha completato un’apparizione che ha fatto sognare il pubblico e… alimentato le indiscrezioni.

Un front row in bianco

Il bianco è stato anche il fil rouge delle ospiti più ammirate della serata. Natalie Portman ha incantato con un long dress in tulle a balze, sofisticato e romantico. Alessandra Daddario ha osato con una rete trasparente che giocava con un vedo-non-vedo sensuale, mentre Eleonora Abbagnato ha scelto uno spacco laterale e sandali flat in pelle nera che evocavano la Roma antica. Look casual ma sempre d’impatto per Gianna Nannini, in jeans e camicia, mentre Deva Cassel ha sedotto con un abito a pieghe dalle maniche scivolate, dimostrando ancora una volta di avere lo stile nel sangue. Tra moda e magnificenza storica, la serata romana firmata Dior è destinata a rimanere impressa nella memoria, anche grazie al pancino sospetto di Beatrice Borromeo.

