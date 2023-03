Beatrice Valli, baby shower da sogno in attesa della quarta figlia

La gravidanza di Beatrice Valli è agli sgoccioli e la sua famiglia è pronta ad accogliere una new entry. L’influencer sta per entrare nel nono mese, ed è in attesa di una bambina che dovrebbe nascere entro la metà di aprile. Con il marito Marco Fantini (si sono sposati la scorsa primavera) ha organizzato un bellissimo baby shower in una location esclusiva con vista panoramica sui tetti di Milano, a cui hanno partecipato tanti amici e soprattutto i tre fratellini della bimba che sta per nascere: Alessandro, Bianca e Azzurra.

Il baby shower

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno invitato gli amici e i familiari a condividere un pomeriggio di gioia e amore. Un menu delicato e dessert sfiziosi hanno accolto gli ospiti, tra cui anche alcuni volti noti come Bianca Atzei e Stefano Corti (da poche settimane genitori di Noa Alexander) ed Enza De Cristofaro. C’erano palloncini dai colori tenui e un mega peluche Trudi (per la gioia di Bianca e Azzurra Fantini che se lo sono spupazzato a dovere) a rendere l’atmosfera festosa. E, ciliegina sulla torta, una magica vista sul Duomo di Milano che si poteva ammirare dalle grandi vetrate del locale.

I look per il party

Beatrice Valli per l’occasione ha scelto uno spumeggiante abito Lanvin in raso color lime, con balza sul fondo (1.990 euro). Ha posato per i social mostrando anche la carrozzina Cybex scelta per la bimba in arrivo, con navicella pesca e telaio oro rosa. Marco Fantini ha puntato sui colori chiari, con un look Eleventy composto da maglioncino a trecce e giubbotto scamosciato. Stesso brand e stesse nuance per Alessandro, mentre Azzurra e Bianca Fantini avevano deliziosi abitini candidi e un fiore gigante in testa.

La gravidanza di Beatrice Valli

La gravidanza di Beatrice Valli non è stata semplice. Lei e Marco Fantini hanno aspettato un po’ ad annunciarla proprio a causa di alcune complicazioni che la rendevano a rischio. Alti e bassi ci sono stati per tutto il periodo e l’hanno anche costretta a momenti di riposo ma, una volta uscita allo scoperto, l’influencer non ha più smesso di mostrare il pancione in crescita. Entro aprile nascerà la sua bimba e il nome non è ancora stato scelto. I futuri genitori sono indecisi tra Celeste, Blue, Alba e Matilda e hanno detto che prenderanno la decisione definitiva solo dopo la nascita della bambina.

In attesa di scoprire come si chiamerà la figlia di Beatrice Valli e Marco Fantini, guarda le foto del babyshower…

