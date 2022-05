Bebe Vio guerriera moderna con l’abito-armatura a Cannes 75

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Da copiare Un voto al colore 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Bebe Vio è arrivata in Croisette con un look iper casual, composto da jeans strappati, body nero con motivo incrociato sul décolleté di Nike e sneakers. L’atleta ha tenuto il meglio per la sera, presentandosi sul tappeto rosso dell’opening ceremony di Cannes 75 con un outfit perfetto (SBIRCIA i look delle altre star). Non ha rinunciato alle scarpe da tennis, arricchite però con il tacco.

Una guerriera in Dior

“Il vestito-armatura è stato top per affrontare tutta la travolgente bellezza ed emozione del mio primo red carpet alla serata di apertura del Festival di Cannes”, ha scritto Bebe Vio su Instagram. E’ vero, l’abito dall’intricato motivo con le spalle larghe di Dior ricorda una corazza ma Bebe non ha bisogno di un vestito ad hoc per essere una guerriera. La maglia in rete e le maniche lavorate richiamano la divisa della sua amata scherma, disciplina che l’ha portata al primo posto sul podio delle competizioni internazionali più blasonate, come le recenti Paralimpiadi di Tokyo. Sono comodi ma hanno un twist da gran sera gli stivaletti-sneakers col tacco dalla forma ispirata dalle sculture di Constantin Brâncuși, firmate sempre dalla maison francese.

Il beauty look

Combattente e sicura di sé, Bebe Vio ha calcato la passerella di Cannes 2022 con una gioia incontenibile. Il sorriso smagliante era incorniciato da un rossetto rosso acceso mentre le lunghe ciglia enfatizzavano gli occhi verdi. E’ da copiare anche il taglio, un pixie cut color platino, fresco e sbarazzino. Alle orecchie Bebe sfoggiava gli earcuff di Damiani della collezione Mimosa con diamanti bianchi e neri. Preziosi e luccicanti, l’hanno fatta brillare ancora di più!

