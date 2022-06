Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez: “Lavorare con noi è complicato”

E’ una serata che profuma d’estate quella che ha fatto da cornice per la presentazione della nuova collezione Hinnominate per la spring-summer 2023. Protagonisti assoluti dell’evento, i fondatori del brand di streetwear: Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez. Noi di Lookdavip eravamo presenti e abbiamo intervistato i tre Rodriguez: ecco cosa ci hanno svelato.

Cosa avete pensato per la nuova collezione Hinnominate?

Belen: Per la nuova collezione abbiamo seguito più o meno la linea iniziale. Non vogliamo variare tanto, è andata molto bene così. Abbiamo aggiunto qualche nuance, della maglieria e anche del denim, allargando così la proposta.

Cecilia: In più ci sono anche le calzature. Per quanto riguarda gli accessori abbiamo inserito delle borse più grandi, delle pochettine e uno zaino.

Belen: Rispettiamo sempre i colori della terra ma abbiamo aggiunto colori un po’ più strong.

C’è poi un’altra grande novità, la linea Kids: è nata da un’esigenza materna?

Belen: In realtà no, ce l’hanno proposto e mi è sembrato bello perché io, cercando di vestire Santi, non trovo delle forme comode e super cool, faccio fatica. Si trovano più vestiti da bambino, giustamente, ma mi piaceva l’idea di avere una linea di abbigliamento che fosse uguale per l’adulto e per il bambino, affinché i piccoli possano vestirsi come i grandi.

Quanto è facile, o difficile, lavorare tra fratelli?



Jeremias: per noi è facile, è per gli altri che è difficile lavorare con noi Rodriguez.

Belen: devo dire che in questo siamo tanto fortunati perché quelli che vanno molto d’accordo solitamente sono i gemelli, invece nel nostro caso ognuno porta una differenza. Non sempre il rapporto di sangue è obbligato, deve essere una scelta e per noi lo è. Litighiamo con gli altri ma mai tra di noi.

Belen e Cecilia: la tv, i brand, le collaborazioni: siete un grande esempio di empowerment femminile. Come vi fa sentire?

Belen: io penso che come hanno tante belle idee i maschi abbiamo tante belle idee anche noi. Per noi è più semplice perché siamo abbastanza collaudate, abbiamo iniziato a lavorare da quando eravamo piccoline. Io sinceramente non ho mai avuto complicazioni importanti, con qualcuno che mi impedisse di esprimere le mie idee. Non essere assunta e dover fare la maternità piuttosto che non poter rimanere a casa quando ho il ciclo: sono argomenti di cui si sta parlando tanto adesso. Ci vuole più forza per essere rispettate come donne. L’uomo fa l’uomo e comunque per me è anche giusto così, cioè io non vorrei vedere un mondo portato dalle femmine, vorrei vedere un mondo portato da entrambi, equo.

Quanto c’è di vostro nelle collezioni? Quanto del vostro stile?

Belen: ci piace controllare tutto. Non è che c’è una persona che fa questo lavoro per noi. I nostri soci sono molto bravi, ci danno una gran mano con la modellistica più che altro, però le idee sono nostre.

Jeremias: diciamo che quando abbiamo un’idea che non si può sviluppare, loro sono molto bravi nel dirci chiaramente che non è fattibile però, quando è possibile, ci vengono sempre incontro.

Belen: scegliamo le modelle, il mood per la campagna, i post per Instagram, i tessuti, la vestibilità degli abiti: facciamo tutto noi.

Quanto è importante creare una collezione che si adatti a tutte le forme?

Belen: è fondamentale perché succede anche a me di comprare online qualcosa che mi piace e poi non veste come pensavo. Siamo molti attenti a questo, vogliamo vestire tutti. Con Me-Fui questo inizialmente non è accaduto, eravamo più giovani, avevamo voglia di fare costumi da bagno ma era più un progetto giocoso. Oggi ci stiamo invece allargando alle curve e stiamo cercando di adattare anche i modelli più piccolini a tutte quante. E’ importante essere inclusivi.

Quali sono i vostri progetti futuri insieme?

Belen: quando fai troppe cose diverse poi purtroppo vai a levare l’attenzione. Sta andando tutto talmente bene, abbiamo allargato già con la linea kids. Io però esco tra poco con un altro brand. Sono vestiti, di quelli freschi e floreali che uso spesso io, un po’ sudamericani. Sono belli perché contengono un bustino all’interno che leva una taglia. Si chiamerà Mar de Margaritas, in onore di una canzone che ha scritto mio papà per mia mamma. Nell’etichetta ci sarà il testo del brano e sarà bellissimo.

Silvia Giacomini

