Belen e Cecilia Rodriguez protagoniste del weekend televisivo

Dalla finale di Tu si que vales alla proposta di nozze di Moser, in scena a Verissimo

Belen e Cecilia Rodriguez catturano sempre i telespettatori. Belle, solari, spigliate e soprattutto sempre circondate da un’aura di gossip che le rende ancora più attraenti. Le sorelle sono state protagoniste del weekend televisivo di Mediaset: la maggiore per via della finale di Tu si que vales, la piccola ospite nel salotto di Verissimo.

Belen Rodriguez a Tu si que Vales

Tu si que vales chiude i battenti con una puntata seguitissima che ha visto la proclamazione dei vincitori. Ovviamente Belen Rodriguez è stata la più elegante tra i conduttori, con un vestito nero Nensi Dojaka. Spalle scoperte, doppio spacco e oblò velati sui fianchi: l’argentina era davvero caliente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Verissimo

Proposta di nozze protagonista dell’intervista di Silvia Toffanin. A Verissimo, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno ripercorso le tappe del proprio amore raccontando i retroscena di quell’anello che lei porta all’anulare. Anello che si scopre essere stato precedentemente mostrato a Belen, affinché l’approvasse. Ignazio ha rivelato poi di aver preferito una situazione intima e privata per la proposta, piuttosto che un momento plateale, come forse lei si aspettava.

Il messaggio di Belen

Tra i videoricordi mostrati a Verissimo, non poteva mancare il messaggio di Belen Rodriguez. Dopo la propria intervista, in cui l’attenzione era riservata alla sua storia con Stefano De Martino, Belen ha voluto mandare gli auguri alla sorella. “Avete continuato a scegliervi nel tempo, avete avuto tempo e nel tempo siete rimasti uniti” ha detto la showgirl alla coppia, aggiungendo che “Sarete dei genitori pazzeschi… Quindi ragazzi datevi da fare”, ha scherzato, dicendosi pronta a diventare zia. L’ultimo pensiero, Belen lo ha riservato a Cecilia e si tratta di un consiglio di… make up: “Sposati dopo settembre perché fa troppo caldo e il trucco crolla!”.

Il mese giusto per le nozze

Nemmeno Francesco Moser, il papà di Ignazio approverebbe settembre: l’ex campione di ciclismo, ormai imprenditore nel settore viticolo, ha sconsigliato alla coppia il mese della vendemmia. Le nozze di Cecilia e Ignazio saranno celebrate probabilmente ad ottobre. In attesa di vederla in abito bianco, guarda nella gallery il look di Verissimo di Cecilia Rodriguez.

Related Posts