Belen Rodriguez invita a osare… con un balletto sexy e un paio di jeans

Belen Rodriguez sui social invita a osare. A corredo di un video in cui balla e si veste scrive “Atrévete”, che in spagnolo significa proprio “abbi il coraggio”. Di decisioni audaci lei ne ha prese parecchie, sia sul lavoro che nella vita privata, anche sfidando convenzioni e luoghi comuni. Il rischio a cui si riferisce in questo caso, è il lancio del primo paio di jeans firmato Hinnominate. Per il brand, specializzato in loungewear e con le tute a farla da padrone, quello del denim è un territorio ancora tutto da esplorare.

Belen Rodriguez si (s)veste sui social

E’ uno “spogliarello al contrario” quello che Belen Rodriguez offre ai follower. Inizia in reggiseno e sfoggia i jeans nuovi, ballando davanti alla telecamera e lasciandosi ammirare. Piano piano completa il look aggiungendo uno strato alla volta: prima indossa la canotta bianca e sopra uno smanicato nero. Poi allaccia gli stivaletti, e infine mostra pochette e maxibag. E su tutto campeggia il logo di Hinnominate. L’outfit è perfetto per una passeggiata in bicicletta a Villa Borghese, durante una trasferta romana per le riprese di Tu sì que vales.

Hinnominate, il brand di famiglia

Belen Rodriguez è orgogliosa della sua creatura imprenditoriale, e i capi del brand di famiglia li sfoggia con orgoglio in ogni occasione. Hinnominate è nato dalla collaborazione con Jeremias e Cecilia Rodriguez, con la voglia di dare sfogo alla loro creatività e proporre capi unisex con cui godere il tempo libero. Sono le menti dietro al progetto ma anche i testimonial: “Facciamo tutto noi”, hanno raccontato a Lookdavip confessando anche che lavorare tra fratelli per loro è un’esperienza idilliaca (“Lavorare con noi è complicato!”, ci ha confidato).

Gli altri marchi di Belen Rodriguez

Creatività, istinto imprenditoriale e passone per la moda non mancano certo a Belen Rodriguez, e Hinnominate non è l’unico brand di abbigliamento su cui ha messo la firma. Insieme alla sorella Cecilia Rodriguez ha lanciato il marchio di costumi Me Fui, con bikini che fanno salire la temperatura in spiaggia. Una creatura tutta sua è Mar de Margaritas, che propone abiti femminili chic e romantici. Il debutto ufficiale sarà all’inizio dell’anno prossimo, ma Belen ne ha offerta un’anteprima a Verissimo (in realtà ha già mostrato molti altri abiti della nuova collezione di Belen).

L’amore con Stefano De Martino

Non solo sul lavoro, anche in amore Belen Rodriguez è piena di sorprese. L’ultimo weekend a Londra, con Stefano De Martino, ne è la prova. Dopo essersi lasciati per due volte, sono tornati insieme. Si amano oggi più che mai: è il momento dei viaggi e degli investimenti immobiliari. Insieme hanno acquistato un terreno a Napoli con accesso diretto al mare, in cui costruire la loro nuova casa e dare inizio a una nuova fase del loro amore. A chi è scettico su questo terzo tentativo con il padre di suo figlio Santiago, lei non dà ascolto e segue il cuore. Invita i follower ad osare e non si può dire che non sia la prima a dare il buon esempio…

Related Posts