Ecco come si depila Belen Rodriguez

Un fisico perfetto, corredato di gambe lisce e accessoriato di microbikini per potersi godere il sole dal terrazzo (o balcone) di casa. E’ quello che tutte vorremmo e che Belen Rodriguez ha potuto sfoggiare anche in quarantena. Madre natura è fondamentale, ma anche una brava estetista. Meglio ancora se si tratta di un trattamento definitivo. La showgirl argentina ha postato dei contenuti inerenti alla sua depilazione, rispondendo ai follower che si erano chiesti come facesse ad essere così… liscia.

Chiusa in casa con figlio e marito, Belen Rodriguez ha concesso scorci di vita casalinga. Esperimenti culinari, ginnastica in salotto, lavoretti creativi, giochi in famiglia. Non sono mancati brunch in terrazzo con Stefano De Martino e foto al sole. I bikini MeFui, che non c’è più bisogno di taggare, sono stati per lei un ottimo spunto social.

Della chiusura di parrucchieri ed estetisti Belen pare non aver sofferto. Depilazione definitiva, pensavano tutti. E’ lei stessa a smentire questa tesi: “Avevo fatto una sola seduta, prima del lockdown” ha confessato lei, spiegando come si sia dovuta poi organizzare da sola.

A supportarla nella sua missione, un epilatore a luce pulsata Braun, il modello pro 5. Il risultato si ottiene in quattro settimane, ha illustrato Belen Rodriguez inquadrando bene il prodotto. Con i piedi poggiati sulla vasca, l’argentina ha poi fatto vedere come utilizzarlo, passandolo numerose volte sulle gambe, davanti e dietro.

Vedere Belen Rodriguez che si depila fa comunque un certo effetto: sola, nel suo bagno, con le infradito sul tappetino. Pazienza se nemmeno un pelo era visibile, sarà stata forse la lontananza della fotocamera.

Niente più peli superflui ha promesso alla fine la Rodriguez agitando il suo apparecchio verso lo smartphone. Per avere le sue gambe bisogna comunque affidarsi… ad un miracolo.

Related Posts