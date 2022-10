Belen Rodriguez esplosiva: a Le Iene le “scoppia” il vestito

La performance in tailleur Hinnominate, ma il fuoriprogramma è in studio

Belen, Belen, Belen… un successo dopo l’altro per l’argentina, che sta vivendo un periodo d’oro per la sua carriera e anche per la vita privata. L’attesissima performance a Le Iene è stata però meno apprezzata del gustoso fuoriprogramma che Belen Rodriguez ha mostrato in studio.

Belen Abramović

Prendendo spunto dalla famosissima artista concettuale Marina Abramović, Belen Rodriguez ha proposto un incontro al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, in cui avrebbe guardato in faccia e parlato con il pubblico. Tantissime le persone accorse da tutta Italia, pochi gli haters, molti i complimenti ricevuti, insieme a confessioni, curiosità e domande. Per ciascuno, l’argentina ha avuto parole gentili, rispondendo alle critiche e dispensando consigli.

Il look della performance

Il look scelto per la performance è un tailleur nella delicata nuance verde salvia, di Hinnominate, la sua linea di abbigliamento. Perché il suo successo personale è fatto anche di progetti imprenditoriali. Sono tre i marchi fashion riconducibili alla Rodriguez: Me Fui, Hinnominate e Mar de Margaritas (il perché del nome dedicato alle margherite te lo abbiamo spiegato qui). Belen Rodriguez designer e testimonial, oltre che esperta indossatrice, ha saputo differenziare target e stile.

L’outfit esplosivo

Ma, dicevamo, è un altro il look che ha “colpito” il pubblico de Le Iene: quello che il seno di Belen Rodriguez ha fatto letteralmente “esplodere” a fine puntata.

Questione di pochi secondi, una apparentemente banale richiesta di Teo Mammuccari: “Fai il gesto di prima” le spalle della conduttrice tirate all’indietro ed ecco che i bottoncini dell’abito Ermanno Scervino cedono. Lei prontamente si è coperta e girata. Gag preparata o casuale? Il dubbio ai telespettatori è rimasto…

Il gran finale di Belen

Chiude la puntata sperando nel “gran finale”, Teo Mammuccari. Belen Rodriguez trattiene la stoffa a fatica con le mani, concedendo solo a lui di sbirciare all’interno del décolleté. Bellissima, sensuale e autoironica, in pieno stile Le Iene.

