Tutto si può dire di Belen Rodriguez, tranne che non sappia come attirare l’attenzione e scatenare i commenti dei follower. Dalle foto sexy in lingerie ai momenti di intimità con Antonino Spinalbese, dai lanci dei suoi progetti imprenditoriali alle coccole con Santiago e Luna Marì, ogni suo post accende le fantasie dei fan. Anche la foto della sua borsa da viaggio in occasione di una partenza, buttata lì quasi per caso, dà il via a una valanga di commenti. Non tutti però sono benevoli, tutt’altro.

In partenza con circa 20mila euro di borse

Andiamo con ordine. In partenza per una destinazione ignota, Belen Rodriguez ha postato su Instagram una foto del suo bagaglio. Si tratta di un trolley Louis Vuitton in tela monogram del costo di 3050,00 euro e di una borsa Birkin di Hermès, il valore non è mai facilmente identificabile, ma possiamo tranquillamente affermare che non sia inferiore a 15mila euro. “In viaggio”, ha scritto laconicamente, ma del resto non c’è bisogno di altre parole: l’immagine parla da sé.

I commenti dei follower

I follower sono rimasti impressionati dalle borse da viaggio di Belen Rodriguez. La maggior parte, però, non favorevolmente. Se c’è chi ha ammirato il gusto, lo stile, l’eleganza e anche il lusso della sua scelta, va detto che in molti l’hanno attaccata per aver dato inutilmente sfoggio della sua ricchezza.

“Burina”, dicono certi senza mezzi termini. “Uno schiaffo alla povertà – Qualcuno mi spieghi il significato di questa foto – Buffona arricchita – Pensa a chi non può permetterselo – La tua è solo ostentazione…” tuonano, senza però ottenere risposta.

La passione di Belen Rodriguez per le borse di lusso

In fondo però, c’è poco da stupirsi. Che Belen Rodriguez fosse una vera appassionata di borse di lusso non è certo una novità (ne abbiamo parlato anche QUI). Sceglie soprattutto modelli iconici e vintage, senza badare a spese. Chanel, Bottega Veneta, Fendi, Valentino… nessuno dei top brand sfugge alla sua rete. E poi non perde occasione per sfoggiarle nella vita quotidiana e, ovviamente, sui social. Le fotografa e poi le posta orgogliosa, sicura di fare colpo.

I follower possono criticare quanto vogliono, ma lei non li degna di risposta: probabilmente è troppo impegnata a scegliere la nuova borsa…

