Natale intimo per Belen Rodriguez: in lingerie davanti al camino

“Rosso passione, Rosso Natale, Rosso Belen”: sono queste le parole usate da Belen Rodriguez per lanciare una serie di scatti su Instagram. Rosso fuoco, verrebbe da aggiungere: nelle immagini infatti l’argentina indossa solo lingerie, facendo palpitare i cuori. Belen ha 40 anni ma per lei il tempo sembra essersi fermato. Fisico tonico, volto perfetto e malizia da vendere: nei completini di pizzo è una visione.

Natale dopo Natale…

Sono settimane complicate per Belen Rodriguez: il padre Gustavo Rodriguez infatti è stato ricoverato per ustioni a causa di un incendio, divampato il 5 dicembre in una fabbrica di Gallarate. “Papà dimostra di essere fortissimo, fa passi avanti tutti i giorni” ha dichiarato la sorella, Cecilia Rodriguez. Così ecco che anche Belen è tornata sui social… e che ritorno! Era successo negli stessi giorni di dicembre 2023 e adesso ci risiamo: l’argentina presta ancora una volta il corpo per la campagna pubblicitaria Intimissimi, dove mostra la collezione pensata per le feste. I capelli allora erano striati di biondo, ora sono color cioccolato: per il resto, lei è sempre bollente. Splendida e un po’ imbronciata, posa a favor di telecamera. Mentre si vocifera di un riavvicinamento a Stefano De Martino, la Rodriguez, apparentemente single al momento, conferma il suo status di sex symbol.

Gli scatti provocanti

Lo scorso anno, per gli scatti natalizi in lingerie, Belen Rodriguez si era messa in posa in soggiorno, con un orsetto in tartan rosso alle sue spalle. Questa volta l’ambientazione è molto più ricca. Un grosso albero di Natale, decorato con palline rosse, oro e verdi, è posizionato vicino al camino. Grossi vasi con candele, rami di pino e statue dello Schiaccianoci decorano la stanza. La protagonista indiscussa nella scena però è Belen. Reggiseno a balconcino color ceralacca con brasiliana in pizzo abbinata per iniziare, poi è la volta del nero, con due proposte Intimissimi per i giorni di feste. Eleganza e sensualità la fanno da padroni nel bustier ricamato a fantasia floreale, portato con un paio di culotte semi-trasparenti. Il look più frizzante prevede un top coperto di paillettes e degli hot pants dello stesso tessuto. Nei video social, la Rodriguez ammicca e si muove sinuosamente.

Non solo lingerie

Le immagini intime di Belen Rodriguez fanno volare la fantasia ma sul suo profilo Instagram i contenuti sono vari. Del resto l’argentina, oltre al lavoro in televisione, ha anche diversi progetti imprenditoriali legali alla moda. E chi meglio di lei può sponsorizzare i marchi che ha lanciato? Per promuovere gli abiti a stampe allegre e floreali Mar De Margaritas, Belen si è messa in posa sul divano: gli scatti in bianco e nero sono evocativi. Altro giorno, altro look, altro… brand di famiglia. Scelta più street con le proposte Hinnominate, linea di moda creata insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias Rodriguez.

Brillante per le feste

C’è poi Rebeya, beauty line dedicata al make-up, ideata e lanciata da Belen Rodriguez nella primavera del 2024. Se nei mesi scorsi aveva sponsorizzato mascara e rossetti con una serie di foto bollenti (sempre il lingerie) scattate in una storica dimora milanese, questa volta promuove i suoi trucchi per le feste direttamente dal suo appartamento. Canotta grigia e pantaloni abbinati per lei, che si trucca a favor di video, mostrando ai follower come realizzare uno look brillante per questi giorni scintillanti. Insomma, Belen diversifica ma si conferma al top in tutte le situazioni: guarda gli ultimi scatti nella gallery (soprattutto quelli con l’intimo per Natale).

