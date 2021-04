Belen Rodriguez alle Maldive tra micro bikini e abiti che fasciano il pancione

Sono stati giorni magici quelli vissuti da Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese alle Maldive. I due, che fra qualche mese diventeranno genitori di una bimba, hanno trascorso una settimana di relax in un resort esclusivo. L’arcipelago nell’oceano indiano è caro al cuore di Belen, ci era infatti già stata con i suoi amori passati, Fabrizio Corona, Stefano De Martino e Andrea Iannone. Questa volta però non è solo una fuga d’amore ma una vera e propria babymoon, la vacanza che si concedono le coppie in dolce attesa.

Il pancione fasciato negli abiti-sottoveste

Le giornate lente, i pranzi rilassati nella loro villa sull’acqua, i pomeriggi in spiaggia, la lettura e le coccole: il tempo scorre lento sull’isola e c’è spazio anche per dedicarsi alla fotografie. Belen Rodriguez ha postato uno scatto via l’altro, concentrandosi sulle bellezze naturalistiche che la circondavano ma soprattutto sul suo pancione in crescita. Il premaman canonico è quanto di più lontano ci sia dai gusti di Belen, che in valigia non ha certo messo camicioni e vestiti ampi. Il ventre arrotondato che custodisce Luna Marie è fasciato in abiti a sottoveste nei colori della natura, come quello verde smeraldo di The Andamane e quello giallo di Sandro. In quest’ultimo modello la Rodriguez ha annunciato di essere arrivata alla 25esima settimana di gravidanza.

Con addosso i bikini MeFui

Una larga copertura è stata dedicata, ovviamente, ai bikini, in particolare a quelli della linea di beachwear creata da Belen Rodriguez e dalla sorella Cecilia, Me Fui. La showgirl ne ha cambiati tanti, in fantasie e forme diverse ma tutti perfetti per sottolineare le nuove forme materne. La collezione di quest’anno è un mix di stampe wild e colori pastello, declinata in slip con laccetti, top a triangolo o reggiseni più strutturati.

Le polemiche

Non c’è gossip su Belen Rodriguez che si rispetti senza un po’ di polemica. La star del piccolo schermo è stata attaccata sui social per questa vacanza al caldo in piena pandemia. I commenti sotto alle tante foto non si sono fatti attende. La zona rossa, il covid è per tutti tranne per i soliti cafoni arricchiti – E noi che non possiamo nemmeno muoverci in Regione – Adesso farà una storia per dire che è lì per lavoro. In realtà lei era lì davvero per esigenze di contratto. La permanenza di Belen e Antonino nel lussuoso resort fa parte di una collaborazione sponsorizzata. Con quasi 10 milioni di follower la Rodriguez è un’influencer affermata e cercata, anche questo fa parte del suo mestiere. E, in fondo, chi non la vorrebbe un’occupazione così?

