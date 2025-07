Belen Rodriguez lancia la maschera intima: si applica sulla “farfallina”

Belen Rodriguez e la “farfallina”, binomio indissolubile. Da quando, nel 2012, ha stregato (e scandalizzato) il pubblico dell’Ariston scendendo le scale con lo spacco vertiginoso dell’abito Fausto Puglisi, svelando l’ormai iconico tatuaggio inguinale, non si è più messo di parlarne. Oggi, oltre dieci anni dopo, la showgirl argentina torna a far parlare della sua zona intima, ma questa volta in modo del tutto nuovo: per lanciare un prodotto beauty inedito e audace.

Indimenticabile “farfallina”

Il debutto mediatico della farfallina di Belen Rodriguez è storia della televisione italiana. Era il 2012 quando, durante una serata del Festival di Sanremo, scese le scale dell’Ariston con un abito bicolore dallo spacco profondissimo sull’inguine: l’apertura laterale, che lasciava intravedere il tatuaggio a forma di farfalla, ha scatenato un’onda mediatica senza precedenti. Da allora, quel dettaglio è diventato un vero tormentone, ripreso da meme, titoli di giornale e… battute da bar. Nel corso degli anni, la Rodriguez ha saputo giocare con la malizia del tattoo, alternando provocazione e ironia. Dai set fotografici bollenti ai look audaci sui red carpet, passando per i contenuti social piccanti, la “farfallina” è diventata un segno di riconoscimento, tanto da tornare spesso protagonista anche nelle sue scelte estetiche e di comunicazione.

La maschera vulvare

Ora Belen Rodriguez fa un passo in più, trasformando l’iconografia della sua “farfallina” in un prodotto beauty. Non si tratta di un semplice trucco di marketing: è il lancio di un trattamento intimo, firmato Rebeya, il suo brand dedicato alla bellezza e al benessere. Dopo make-up e skincare, arriva una proposta dedicata alla zona più delicata del corpo femminile: la maschera vulvare Mia. Un trattamento innovativo e pensato per coccolare la pelle delicata di quella zona. “La nostra maschera intima con postbiotici Skinbac, fitocollagene e acido ialuronico idrata, lenisce e aiuta a ridurre rossori e discomfort”, si legge nella descrizione ufficiale. Si tratta di una formula emolliente che promette freschezza e sollievo immediato, lasciando la zona inguinale morbida e vellutata sin dalla prima applicazione. Il metodo d’uso è semplice: basta applicarla, lasciarla agire per 15 minuti e poi massaggiare il siero residuo. Il dettaglio che conquista? La maschera ha ovviamente forma di… farfalla.

Lo scatto bollente

Per lanciare la maschera vulvare, Belen Rodriguez ha pensato a una campagna pubblicitaria sensuale e fortemente evocativa. Nel video promozionale la si vede muoversi sinuosa tra tende e giochi di luce, mentre farfalle svolazzano attorno al suo corpo, sottolineando ancora una volta l’allusione visiva tra l’insetto e l’organo sessuale femminile. Ma non è tutto: nelle scorse ore, ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto che ha infuocato il web. L’argentina si è ritratta nuda, con le gambe raccolte e la maschera vulvare in bella vista, perfettamente aderente all’inguine. E sì, il celebre tatuaggio si intravede ancora, come un marchio di fabbrica. “Un momento di relax tutto per noi. Godetevela”, scrive nella caption, sottolineando l’intento del prodotto: prendersi cura di sé stesse, anche nei momenti più intimi.

Senza tabù

Nel suo storytelling social, Belen Rodriguez ha voluto anche affrontare un tema troppo spesso ignorato: la cura della zona intima. In una serie di storie Instagram, ha raccontato l’importanza di dedicare attenzione a questa parte del corpo, spiegando che non si tratta solo di estetica, ma anche di benessere e salute. “Idrata, rimpolpa, è una maschera che vi consiglio, io l’ho testata a lungo e non riesco a farne a meno. Nessuno se ne occupa. E’ un po’ un tabù ma per me non lo è assolutamente, sapete che sono sempre stata libera”, ha spiegato con la consueta franchezza. Il suo è un messaggio chiaro e forte di empowerment femminile, un invito a rompere gli schemi e abbracciare senza filtri la propria femminilità, in tutte le sue sfumature.

Un’estate libera

La Belen Rodriguez di oggi è una donna nuova: libera, indipendente, consapevole. Dopo anni di relazioni burrascose e gossip amorosi, è attualmente single e serena. Passa il tempo con i figli Santiago e Luna Marì, si concede vacanze al mare con gli amici e regala ai follower scatti in bikini da capogiro, che confermano il suo status di sex symbol. Recentemente, è stata avvistata in atteggiamenti complici con Olly, durante il concerto di Marracash a Milano. Le voci di un presunto flirt tra la showgirl e il vincitore di Sanremo 2025 sono arrivate a stretto giro. Nulla di confermato, ma poco importa: Belen si gode l’estate senza etichette, tra libertà, self love e… maschere vulvari. Perché prendersi cura della “farfallina”, alla fine, è un atto d’amore verso sé stesse.

