Belen Rodriguez sporty-chic per la passeggiata in compagnia

Eccola, Belen Rodriguez: anche durante una semplice passeggiata per le vie di Milano, la showgirl argentina sa come farsi notare. In versione sporty-chic, Belen sfoggia un total black da copiare, perfetto per chi vuole essere alla moda senza rinunciare al comfort. L’argentina è stata paparazzata in compagnia di un’amica, tra confidenze e smorfie per i fotografi.

In nero a Milano

Un tiepido pomeriggio di fine aprile in città: perché non sfruttare la bella giornata per una passeggiata? Belen Rodriguez è uscita per le vie del centro con l’amica Antonia Achille. L’argentina riesce a mescolare streetwear e glamour con quella nonchalance da veterana del fashion game. E mentre cammina in compagnia, sembra lanciare un messaggio preciso: “Vesto comoda, ma sempre con stile”. La felpa oversize nera con la scritta “Freeda”, logo di un progetto editoriale votato a libertà, inclusione e empowerment femminile, è un chiaro richiamo alla moda genderless e urbana. I leggings firmati Hinnominate – il brand creato da Belen insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias Rodriguez – abbracciano perfettamente la silhouette dell’argentina. Ai piedi, Belen calza un paio di sneakers New Balance, modello 610, dall’anima sportiva, abbinate a calzini bianchi in bella vista: un chiaro rimando alle it-girls internazionali.

La it-bag

A dare un tocco di lusso al look street di Belen Rodriguez ci pensa la borsa Lady Dior in pelle nera: un classico intramontabile che trasforma immediatamente ogni outfit, anche i più basic. Icona della maison francese (il suo nome è un omaggio a Lady Diana) e amata da generazioni di fashion addicted, questa it-bag è molto più di un accessorio: è una dichiarazione di eleganza. Nella sua versione in pelle nera trapuntata con charm dorati, contrasta alla perfezione con l’ensemble sporty della Rodriguez, creando quel mix riuscitissimo tra lusso e casual. Immancabili gli occhiali da sole oversize, arma segreta di ogni vip, e l’espressione ironica che lei sfoggia con una naturalezza invidiabile. La showgirl fuma una sigaretta elettronica e rivolge smorfie divertite ai paparazzi che la inseguono.

Sbarazzina con il caschetto

Belen Rodriguez a passeggio per Milano ha mostrato il nuovo caschetto, taglio di cui al momento è molto soddisfatta. La showgirl dice addio (per ora) alle chiome fluenti e abbraccia con decisione uno dei tagli più amati dalle star: il bob lungo. Netto, lineare e con punte leggermente scalate, l’haircut le incornicia il viso con eleganza, mettendo in risalto i lineamenti scolpiti e l’iconico sguardo felino. Portato con riga centrale e al naturale, è un mix perfetto tra glamour e minimalismo. Una scelta ideale per chi cerca un look sofisticato ma facile da gestire e che si abbina alla perfezione sia ad outfit ricercati che a proposte casual. Da settimane lei non perde occasione per postare scatti social dell’hairstyle, alternati però a immagini dei mesi scorsi dove sfoggia sensuali ciocche lunghe. Un cambio di stile che parla chiaro: Belen Rodriguez è audace e non lo nasconde.

