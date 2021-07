Belen Rodriguez mostra culla e corredino di Luna Marì

Belen Rodriguez è entrata nella 38ma settimana, alla 37ma è nato il suo primogenito Santiago. Manca quindi pochissimo alla nascita di Luna Marì. La Rodriguez attende impaziente che trascorrano gli ultimi giorni e ha mostrato ai follower la novità più succosa: la culla della piccola. A sottolineare l’evento, c’è anche la capsule che la showgirl argentina ha creato, dandole il nome della sua bambina.

Belen Rodriguez for Original Marines: la Luna Capsule

In questi mesi di attesa, mamma Belen Rodriguez ha disegnato una piccola collezione dedicata a Luna Marì. In collaborazione con Original Marines, si tratta di tre outfit femminili e tre maschili. I capi sono custoditi in una scatola con una grafica personalizzata nei toni pastello del rosa o del verde. “Apro gli occhi e ti sogno…” è la tenera dedica con cui Belen ha lanciato la Luna Capsule, che riporta nel marchio una mezza luna al posto della U.

Tra i look femminili, spicca un pagliaccetto in lino con stampa a micro fiorellini. Si tratta di un disegno dipinto a mano dalla nonna di Belen, che è stato riprodotto fedelmente sul capo da bambina: un tenero legame con le proprie origini.

La culla di vimini

Dopo gli studiatissimi post della gravidanza, vissuta con un premaman ricercato, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno iniziato a centellinare le uscite sui social, ma questa non potevano proprio evitarla. Sul profilo dei neogenitori è apparsa una vettura col baule carico di tenere scatole rosa e blu: è il corredino di Luna Marì. Non solo: è arrivata anche la culla di Honey, che accoglierà la neonata fino ai 7 mesi di vita. Si tratta di uno scenografico cesto di vimini con una delicata treccia rosa a far da paracolpi. Tutto pronto insomma, non resta che aspettare le foto della piccola!

