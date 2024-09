Belen Rodriguez mostra il lato B (e il lipgloss) nel palazzo storico

Finisce l’estate, le vip si rivestono: tutte ma non… Belen Rodriguez. L’argentina avrà anche chiuso i bikini nell’armadio ma ha deciso di sfoggiare la lingerie. Il suo nuovo video social ha fatto il pieno di commenti: le immagini sono bollenti.

L’estate lontana dai social

Quella di Belen Rodriguez è stata un’estate insolitamente riservata sul lato social. La showgirl si è progressivamente allontanata da Instagram, prediligendo la vita reale. Scorci di quotidianità, dettagli di look, pensieri e riflessioni, scatti di backstage dai set fotografici: pochi contenuti per lei. Ogni tanto fanno capolino i figli, Santiago e Luna Marì. Nei giorni scorsi ha invece trovato il suo spazio mediatico anche il nuovo fidanzato, Angelo Edoardo Galvano. I due fanno coppia fissa da qualche mese ma, nelle scorse settimane, si era ipotizzata una rottura. Fosse anche stato vero, adesso è acqua passata. Belen ha postato sia un’immagine del fidanzato che un’istantanea dove lui le accarezza la testa. Dopo essere stati immortalati al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la coppia ha confermato la solidità dell’unione.

In intimo tra gli affreschi

Dopo una serie di contenuti sussurrati, il nuovo video pubblicato da Belen Rodriguez ha lasciato i follower di stucco. Il contenuto, ad altissimo tasso di seduzione, fa girar la testa. “Ballate con me. Libere e ribelli” scrive la Rodriguez su Instagram. L’argentina danza sulle note di Chan Chan dei Buena Vista Social Club. La location è Palazzo Visconti a Milano, con marmi, affreschi e quadri d’epoca. E’ tuttavia difficile concentrarsi sull’ambientazione perché nelle immagini Belen è quasi nuda. Lei entra nell’inquadratura passeggiando e la ripresa di spalle immortala il lato B perfetto. A coprire le famose forme ci sono solo un perizoma striminzito, un reggiseno in pizzo a triangolo e un reggicalze abbinato. Il bianco sponsale e immacolato del completo Intimissimi è in contrasto con l’audacia dei capi ridotti all’osso e con l’ancheggiamento provocante della showgirl. A completare l’outfit rivelatore, ci sono ovviamente un paio di décolleté dal tacco altissimo.

Il make-up scatena la polemica

Oltre a esibire la lingerie, nel video infuocato Belen Rodriguez sponsorizza anche i prodotti della sua linea di make-up. Rebeya è stata lanciata in primavera e lei non perde occasione per promuoverla. Prodotti per donne forti, sicure di sé, che non hanno paura ad alzare la testa e farsi valere. Donne che si sentono bene nella propria pelle (“rebeya” in argentino vuol dire stra-bella) e che sanno come valorizzarsi. Nonostante l’intimo indossato nelle immagini svii l’attenzione, è impossibile non notare il vistoso packaging del lipgloss che Belen stringe in mano. I flaconi riproducono il sinuoso corpo femminile ma a molti follower sembrano oggetti del piacere. I commenti arrivano a stretto giro. Ma è lo spot di un vibratore? – Che forma fallica – Ma per fare pubblicità al rossetto bisogna tirare fuori il sedere? Lei si passa il prodotto sulle labbra, ammicca, balla, perfettamente consapevole del suo potere di seduzione: guardala nella gallery.

