Il “paradiso” di Stefano De Martino è a Ibiza

Ibiza, giardino di una villa: il cielo non è un granché, ma il paradiso di Stefano De Martino è tutto in una foto. Ritrae lo stupendo “paesaggio” del lato B di sua moglie, Belen Rodriguez, stesa sul lettino in costume da bagno. Attimi di vita privata, della ritrovata serenità della coppia che lo scorso weekend è volata a Ibiza insieme al figlio Santiago per trascorrere le vacanze. Nel frattempo Stefano è tornato in Italia per qualche giorno, per presenziare a Pitti, ma pensa solo ai suoi amori.

Belen ha gradito il complimento di Stefano e ha ripostato lo scatto sexy nelle proprie storie, aggiungendo la marca del costume Me Fui.

La showgirl, dal canto suo, ha pubblicato altre 3 foto con lo stesso bikini a righe che la vedono riflessa nello specchio del bagno, mentre si trucca. Fisico straordinario, décolleté florido e occhi innamorati nelle immagini realizzate da De Martino, come lei stessa scrive. C’è chi la vuole di nuovo in dolce attesa ma è difficile giudicarlo dalla posa frontale, seppur a ventre nudo. Nelle altre due invece, di profilo, si copre la pancia, che stia nascondendo davvero qualcosa?

Poi ci sono baci, abbracci, Santiago serio o sorridente, lenzuola stese al sole, un mazzo di fiori, la costa a strapiombo sul mare… spiragli social di ciò che è, in questo momento, per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il paradiso.

