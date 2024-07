Belen Rodriguez protagonista alle nozze della sorella: due look sensualissimi

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono ufficialmente marito e moglie. La toccante cerimonia è andata in scena domenica 30 giugno, in una villa in Toscana. Davanti a parenti e amici, in una calda sera d’estate, i due si sono giurati amore eterno. E’ tanta la commozione dei presenti ma, a farsi notare, è soprattutto la gioia (con molte lacrime) di Belen Rodriguez. La sorella della sposa è stata protagonista all’evento, anche grazie ai due look sensuali.

Il look della sposa è super chic

La cerimonia civile per le nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è stata organizzata al tramonto, sull’erba. In una cornice magica, nella campagna toscana, l’argentina ha detto sì a Ignazio, dopo un fidanzamento di sette anni. L’influencer ha percorso la passerella bianca al braccio del papà, Gustavo Rodriguez, molto emozionato. Cecilia non riusciva a trattenere il sorriso smagliante, tanta era l’impazienza di unirsi in matrimonio con Moser. La sposa ha optato per una creazione di Atelier Emé. Il wedding dress a sirena sottolineava la silhouette: a maniche lunghe, lasciava la schiena scoperta. Una miriade di bottoncini scendevano sulle natiche. Essenziale e molto chic nella sua semplicità. Il lungo velo, che le copriva anche il volto, svolazzava nella brezza estiva. Sul fondo del tulle è stata ricamata la frase “Quanta vita c’è in questa vita insieme a te”.

LEGGI ANCHE >>>Diletta Leotta e l’abito da sposa trasformista<<<<<

L’emozione di Belen

Belen Rodriguez non poteva che avere un ruolo importante per questo giorno magico. La showgirl era la damigella d’onore. Anche lei ha percorso la passerella bianca, chiudendo il corteo delle altre bridemaid. Belen non è riuscita a trattenere l’emozione, lasciandosi andare a un pianto liberatorio durante la toccante cerimonia. I Rodriguez sono legatissimi e non ne hanno mai fatto mistero: questa occasione ha ulteriormente sedimentato il forte legame famigliare. Sempre al fianco di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la conduttrice non si è persa un momento del sì della sorellina. I video dell’argentina che lascia scorrere le lacrime di gioia hanno fatto rapidamente il giro del web.

Il look sensuale

Al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, molti sguardi erano puntati su Belen Rodriguez. La conduttrice si è accertata di avere un outfit accattivante e malizioso. A fine marzo Belen aveva stuzzicato la curiosità dei follower postando una serie di storie dal camerino dello showroom di Atelier Emé. Nelle immagini indossava un long dress immacolato bianco, che aveva fatto storcere il naso a qualcuno: non era lei a dover convolare a nozze. All’evento ecco invece il vestito reale: la forma è la stessa ma cambia il colore. Il modello nude con bustino fasciante e gonna svolazzante, dall’effetto impalpabile, è una scelta elegante con un pizzico di sensualità. Capelli sciolti, sandali dal tacco alto, collier, orecchini di perle e una serie di bracciali in oro giallo completavano il look della damigella d’onore.

Tutta pizzi per i balli

Prima il sì, poi il ricevimento. Dopo la cena e il taglio della torta, gli sposi e i loro ospiti hanno ballato fino a notte inoltrata. Per il party Cecilia Rodriguez si è cambiata, optando per un long dress bianco con scollo all’americana che lasciava la schiena nuda. Lei e Ignazio si sono abbracciati stretti, danzando sulle note di canzoni romantiche. Poi via libera alle hit ritmate: qui è entrata in scena anche Belen Rodriguez. Tra lacrime e risate, l’argentina si è dimenata sul dancefloor, svelando anche il suo secondo look. Uno slip dress in pizzo color crema fasciava il corpo perfetto di Belen. Lo spacco laterale vertiginoso, che saliva quasi fino all’inguine, le ha permesso di muoversi senza impicci. Bellissima ed emozionata al fianco della sorella: guarda nella gallery le immagini del sì di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Related Posts