Belen Rodriguez, quanto costa la tua Birkin Hermès?

Nella bacheca Instagram di Belen Rodriguez è comparsa una borsa da mille e una notte. “Azzzzz” scrive lei consapevolmente, di fianco alla foto, ma non tutti hanno probabilmente compreso la portata di quel post. Si tratta di uno degli oggetti del lusso più desiderati al mondo: una Birkin Hermès. La Rodriguez sfodera l’artiglieria pesante.

Il modello esclusivo

Della passione di Belen Rodriguez per le borse luxury vi abbiamo già parlato. La showgirl argentina ha un debole per i marchi francesi, Celine, Chanel e YSL in primis. E poi Hermès naturalmente. Accessori da far girare la testa, scelti per investimento e abbinati con qualsiasi look, portati con nonchalance, sfoggiati sui social network. L’ultima appunto pare essere proprio questa Birkin.

In pelle di coccodrillo, colore Barenia Fauve, dalla foto sembrerebbe una Birkin Hermès 35. Il prezzo? Il listino non viene rilasciato dalla maison francese ma nei rivenditori una borsa di questo tipo oscilla tra i 40mila e i 70mila euro. Un regalo o un acquisto personale?

Il viaggio a Parigi

Belen Rodriguez non rivela nulla, ma l’immagine arriva direttamente dalla Francia. Come lo sappiamo? Il post precedente la vede posare con un outfit Tory Burch. Belen Rodriguez indossa un pantalone e una camicetta blu a pois, con un paio di scarpe col tacco gialle. L’hashtag è #Paris e lei si trova proprio sotto al cartello di rue Saint-Honoré, una delle vie delle shopping di lusso della capitale francese. La stessa strada dove si trova la boutique Hermès più famosa al mondo: il negozio storico, in quella sede dal 1889. Meta di appassionati e curiosi anche solo per guardarne le vetrine.

La citazione colta

Non è l’unico dettaglio che rivela la parentesi francese. Belen Rodriguez regala ai follower anche una massima: “La liberté commence où l’ignorance finit” cioè la libertà inizia dove finisce l’ignoranza. Una citazione di Víctor Hugo, seguita dall’esplicativo hashtag #beleninparis.

Cosa ci faccia Belen a Parigi possiamo ipotizzarlo: la showgirl è stata in Francia per lavoro. La sponsorizzazione social per Tory Burch vale il viaggio. Non è abbastanza invece per concedersi una Birkin Hermès come quella postata. Per quello avrà attinto direttamente dal proprio salvadanaio o è il regalo di Natale del fidanzato Antonio Spinalbese?

