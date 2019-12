Belen Rodriguez spiazza tutti: “Farò una bambina!”

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore Non per tutte 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Smentito il gossip sul matrimonio, è tornato in auge quello sul secondo figlio. Ad alimentarlo è stata la stessa Belen Rodriguez, sabato scorso, dal palco di Tu si que vales. La trasmissione di Canale 5 resta uno dei capisaldi di discussione social, dal look ai rumors, ogni scusa è buona per le discussioni in rete.

Nell’ultima puntata Belen Rodriguez ci ha messo del suo: dopo un’esibizione di piccoli acrobati, ha abbracciato una bambina facendole i complimenti e sussurrandole “Farò anch’io una bambina come te”. Apriti cielo! Neanche a dirlo, la dichiarazione ha fatto il giro dei social network con esiti spopositati. La conclusione è stata: Belen è incinta – Belen aspetta una bambina – Arriva una sorellina per Santiago.

Seguici su Instagram: clicca qui

Con un look sensuale che tanto le si addice, Belen Rodriguez ha proseguito la puntata ignara. Probabilmente ipotizzando che a far notizia sarebbe stato il suo top Roberto Cavalli, che continuava a scendere e salire, scoprendo le spalle e parte del seno.

Tutti a commentare invece il senso di questa dichiarazione che, probabilmente nata come un complimento alla piccola, è stata fraintesa e amplificata in un modo che Belen Rodriguez non avrebbe mai potuto immaginare.

Nessun commento dalla diretta interessata, che non ha mai fatto mistero di volere altri figli: dalla prossima puntata, occhi puntati sul ventre di Belen.

Related Posts