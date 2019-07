Belen e Stefano a Ibiza riscoprono l’amore

Love is in the air, viene da dire guardando la pagina Instagram di Belen Rodriguez. La showgirl argentina, il cui profilo aveva preso un aspetto professionale più che personale, ha ripreso a raccontare la vita (e l’amore) della bella argentina.

Da Ibiza, Belen Rodriguez posta scorci di mare arricchiti da angoli del proprio corpo. E la luce che ha negli occhi non è soltanto quella riflessa dal mare delle Baleari.

Stefano De Martino ritrae la moglie e musa regalando cartoline un po’ concettuali nel taglio e nella luce. Poi ci sono i post più bollenti: ha preso più di due milioni di like il video del bacio in barca, al tramonto. Ha scatenato meno like ma molti più commenti lo scatto della coppia avvinghiata sul bordo dell’imbarcazione: in posizione frontale, lei su di lui e le mani di Stefano De Martino sopra le cosce di lei, quasi a trattenerla e avvicinarla a se.

Il bikini è Me Fui, tagga Belen Rodriguez, mentre i followers guardano proprio le parti in cui il costume non c’è, sognando amori romantici e coinvolgenti almeno la metà di quello tra Belen e Stefano. “In un bacio saprai tutto quello che è stato taciuto”, commenta la showgirl e ancora “Mi piaci così tutto matto”. E via di cuori, che non bastano mai.

