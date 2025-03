Per Belen Rodriguez doppio taglio di capelli e… nuove foto in intimo

Belen Rodriguez sente la primavera. Dopo un inverno lungo e freddo, la showgirl è pronta per una rinascita, fatta di alberi in fiore, giornate più lunghe, raggi di sole sulla pelle. In questi giorni Belen è particolarmente attiva su Instagram, dove delizia i follower con immagini della sua routine, alternati a contenuti più maliziosi. Per accogliere la stagione del cambiamento, Belen ha deciso di partire dai… capelli.

La prova con la parrucca

Con una lunga e morbida chioma: così siamo sempre stati abituati a vedere Belen Rodriguez. A volte color cioccolato, altre con dei riflessi più chiari, quasi sempre mossi, ogni tanto liscissimi: le sue ciocche contribuiscono da sempre al suo sex appeal. Chi l’ha detto però che un taglio corto non possa essere altrettanto malizioso? A inizio gennaio la Rodriguez ha fatto prove di acconciature nuove, indossando una parrucca per uno shooting fotografico. Qualche giorno fa, ha deciso di passare direttamente alle forbici.

Ci dà un taglio

Un long bob: è questo il nuovo hairstyle di Belen Rodriguez. I capelli mossi sfiorano le spalle: lei adora agitarli e spettinarli, portando i follower con sé anche dal parrucchiere. Con la maschera di bellezza, con look più eleganti o con proposte casual, come le magliette con le lune Marine Serre, la conduttrice sembra essere molto orgogliosa di questa svolta in fatto di acconciatura e non perde occasione per mostrarsi. Così felice da aver forse deciso di accorciarli ulteriormente: negli scatti più recenti infatti i capelli sembrano ancora più corti. E’ un effetto ottico dato dalla piega con le punte rivolte all’interno oppure ci ha preso la mano?

Sul balcone in slip e reggiseno

Felice per la sua nuova acconciatura, Belen Rodriguez ha deciso di cimentarsi anche in un servizio fotografico casalingo… in intimo. L’aria in città è ancora fresca ma, complice il sole di un pomeriggio di marzo, la conduttrice ne ha approfittato per farsi scattare qualche immagine sul balcone della sua casa milanese. Il caschetto chic si sposa alla perfezione con il completo di lingerie Intimissimi scelto da Belen, che vuole forse richiamare un’elegante (ma provocante) signora anni Cinquanta. Il reggiseno a triangolo e le culotte a vita alta in pizzo nero rappresentano una scelta classica ma mai banale. Lei guarda dritta nell’obiettivo, poi si gira con audacia, appoggiandosi alla ringhiera. Focus sugli occhi, contornati di matita nera, e gioielli ridotti al minimino: c’è solo il bracciale Love di Cartier al polso.

Belen, passione intimo

Stagione dopo stagione, Belen Rodriguez si diverte a stuzzicare i follower con contenuti in lingerie. Il fisico tonico, scolpito da allenamenti in palestra, viene enfatizzato da proposte di intimo hot, che si adattano ai vari momenti dell’anno. Sia per il Natale 2023 che per quello 2024, la Rodriguez ha sfoggiato outfit a tema, che ruotavano intorno al rosso, colore tradizionale per le feste. E che dire dei look scelti la scorsa primavera? Belen usciva da un complicato periodo di depressione: la rinascita è passata anche per i delicati pizzi Intimissimi. A settembre, con la pelle ancora abbronzata dopo le vacanze, è stata la volta del bianco: lei passeggiava in modo languido in una storica dimora milanese. A San Valentino lo scatto a letto non poteva certo mancare. Passano gli anni ma Belen Rodriguez si conferma amatissima e molto seguita: guarda nella gallery il nuovo taglio di capelli (e le foto al balcone).

