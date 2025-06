Belen Rodriguez mette in vendita le sue borse di lusso

Il primo weekend dell’estate 2025 non è stato all’insegna del mare per Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha scelto di restare al fresco della sua casa milanese per dedicarsi a un’attività tanto domestica quanto significativa: mettere ordine nel suo armadio delle borse. E la sorpresa non è tardata ad arrivare. Con una serie di storie su Instagram, Belen ha annunciato ai suoi follower che molte delle sue it-bag firmate, icone del lusso e dello stile, saranno messe in vendita su una nota app di rivendita fashion.

Belen, passione borse

Mentre le colleghe si dividono tra aperitivi in spiaggia e tuffi in piscina, Belen Rodriguez ha scelto un passatempo molto più rilassato ma non per questo meno interessante. La conduttrice ha infatti mostrato il suo intento di liberarsi di numerose borse luxury, spiegando ai follower che a breve aggiornerà i suoi profili di vendita con tanti pezzi firmati. Del resto, la sua passione per it-bag è ben nota: dalle Chanel alle Hermès, passando per Dior, Prada e Valentino, il suo guardaroba fa sognare decine di migliaia di fashion addicted. Non è la prima volta che l’armadio di Belen diventa protagonista: già in passato aveva mostrato la sua collezione museale di pezzi top brand, che spaziano dalle scarpe agli abiti fino ai gioielli.

I modelli più esclusivi

Adesso i follower potranno accaparrarsi un pezzetto dell’armadio di Belen Rodriguez. Ma quali borse ha deciso di mettere in vendita l’argentina? Nota per il suo gusto ricercato e sempre attento alle tendenze, la carrellata di video social fa venire l’acquolina in bocca ai fashionisti. Il suo annuncio ha subito attirato l’attenzione, anche perché i modelli interessati non sono certo da poco. Spiccano pezzi esclusivi come una Birkin in pelle rossa di Hermès e l’iconica Flap di Chanel in pelle nera matelassé. Simboli di eleganza e status, questi articoli che non passano mai di moda, anzi, acquistano valore nel tempo.

Fiori e fantasie

Tra le proposte di vendita di Belen Rodriguez non mancano modelli più audaci e stagionali, come una serie di modelli Rockstud di Valentino, la Antigona di Givenchy, due borse Fendi 2Jours (una delle quali con borchie multicolor), e diversi pezzi Gucci dal sapore eccentrico, come il bauletto blu con dipinta una tigre o la shoulder bag floreale con catena dorata, sempre della maison fiorentina. Spazio anche ad altre borse più particolari, come la Prada con fiori geometrici 3D bianchi su sfondo nero. Tutti accessori che, singolarmente, valgono moltissimo. L’intero armadio delle it-bag? Una stima prudente porta a decine di migliaia di euro. Un vero tesoro di pelle e dettagli couture.

Un’estate per ricominciare

Quella del 2025 è un’estate diversa per Belen Rodriguez che, dopo una vita sotto i riflettori, ha scelto di prendersi una pausa. Single e lontana dalle scene televisive e dal gossip, dedica questo tempo a sé stessa e alla sua famiglia, in particolare ai figli Santiago e Luna Marì. I social la raccontano immersa in momenti di tranquillità, tra passeggiate nel verde, cene con amici fidati e trattamenti di bellezza per rigenerare corpo e spirito. Tra questi momenti c’è anche quello della “pulizia”, non solo fisica ma anche simbolica. Liberarsi di oggetti materiali, come le sue borse firmate, diventa il segno di una rinascita, di un nuovo capitolo da scrivere. Un gesto che, come dimostra anche l’interesse suscitato online, fa notizia e fa tendenza. Perché, in fondo, anche vendere gli accessori può diventare un atto di empowerment.

