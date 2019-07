Belen, Taylor, Katia: il costume visto da dietro

Se siete andati a fare shopping ve ne sarete accorti: il costume per questa estate lascia scoperto il lato B. Che sia intero o due pezzi, la tendenza è sempre la stessa: natiche a vista e il gioco è fatto. A farsene una ragione, sono le vip, che hanno la fortuna di indossare sempre costumi delle nuove collezioni. Tanto più che questi capi si prestano benissimo a scatti bollenti da condividere sui social!

Dalle sorelle Rodriguez c’era da aspettarselo: i modelli Me Fui sono per glutei scolpiti e sodi, come quelli di Belen e Cecilia. Stesso discorso per le creazioni Mega Swim di Taylor Mega, che stimolano l’immaginario con laccetti, oblò e dettagli strategici ma puntano soltanto a curve da manuale.

Tra le foto delle showgirl italiane le “retrospettive” in costume non si contano. Che siano in barca, in spiaggia o davanti a un panorama, il punto focale è sempre… sul retro.

La moda ci dice che questi capi sono per tutti. Sta a noi accettarlo e soprattutto accettarci: nel frattempo date un’occhiata ai costumi di Melissa Satta, Alessia Marcuzzi, LorellaBoccia, Alessandra Amoroso, Diletta Leotta, Paola Di Benedetto, Federica Nargi, Giorgia Palmas, Katia Pedrotti, Chiara Ferragni, Veronica Maya… li indossereste durante le vostre ferie?

LEGGI ANCHE

>>>Belen e Stefano a Ibiza riscoprono l’amore<<<

>>>Le star sono graffianti coi costumi leopardati<<<