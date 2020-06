Nelle interminabili settimane di lockdown Bella Hadid ha intrattenuto i follower con una serie di scatti bollenti, in bikini o addirittura nuda, dalla tenuta di famiglia. La top si è infatti isolata nella casa di campagna insieme a mamma Yolanda, alla sorella Gigi Hadid e al fidanzato di quest’ultima, Zayn Malik.

Negli ultimi giorni però Bella Hadid ha smesso di postare immagini piccanti per dedicarsi ai movimenti di protesta nati dopo la morte dell’afroamericano George Floyd. Per aiutare, anche economicamente, le associazioni che si dedicano alla tutela dei più deboli e, nel caso specifico, alle persone di colore, Bella ha anche deciso di prendere parte a un’asta organizzata da British Vogue.

Per raccogliere fondi nell’ambito della charity auction organizzata dal magazine a supporto di due associazioni britanniche, Bella Hadid ha deciso di donare degli stivali Miu Miu, macchiati di vernice, a cui si dice essere molto legata. “Li ho indossati per la campagna primavera-estate 2020. In origine erano monocolore ma quando ho iniziato a sperimentare con la pittura ho capito che si stavano trasformando in un’opera d’arte”. La Hadid ha poi chiesto di poterli tenere e li ha poi successivamente messi all’asta. Gli stivali, usati anche se poco, sono stati venduti all’esorbitante cifra di 10.800 sterline, tutti devoluti in beneficenza.

Bella non è però l’unico componente della famiglia a fare del bene, anche Gigi Hadid si è infatti votata alla causa. Gigi, in attesa del primo figlio da Zayn, ha donato una borsa-marsupio Saddle di Dior, incassando 4mila sterline. Una buona cifra, certo, ma imparagonabile con gli stivali che hanno fasciato i piedi della sorella.

