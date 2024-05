Cannes, Bella Hadid torna sul red carpet con il nude look

Bella Hadid e il Festival di Cannes, un binomio infuocato. C’era chi non si aspettava di vederla all’edizione 2024 della manifestazione cinematografica e invece la top ha stupito tutti, regalandoci anche l’outfit più bollente visto finora sul red carpet.

Bella e Cannes: accoppiata vincente!

Quando Bella Hadid arriva in Croisette, non c’è concorrenza che tenga: in fatto di look sexy la top model americana è la numero uno. Del resto il suo approccio sensuale nei confronti della moda non è una novità, tanto a Cannes quanto altrove. Nel corso degli anni Bella ha alzato sempre più l’asticella della seduzione, regalando momenti indimenticabili durante la kermesse. Nel 2016, quando ancora non era famosa come ora, si era accertata di avere tutti gli occhi addosso nello slip dress rosso di Alexandre Vauthier. Passiamo poi al 2017 quando, scortata da papà Mohamed Hadid, aveva mostrato gli slip. Nel 2019, in rosa Dior, aveva giocato con un malizioso bottoncino al collo mentre nel 2021 era stata la volta delle toccatine con Carla Bruni. Come non citare poi la collana polmonare di Schiaparelli che copriva a malapena il seno nudo?

Il nude look

Quando hai già dato tanto, come puoi stupire ancora? Bella Hadid ha trovato il modo, cambiando stile ma mantenendo invariato il sex appeal. Stop ai vestiti lunghi, per Cannes 77 la modella si è buttata sul midi… trasparente. L’abito in seta color caramello di Saint Laurent ha arricciature sui fianchi, con la stoffa che converge centralmente sul ventre. Il tessuto impalpabile svela le lunghe gambe di Bella ma è sul décolleté che si concentra, per forza di cose, tutta l’attenzione. E’ proprio sul busto infatti che l’effetto sheer raggiunge il suo massimo livello, mostrando integralmente il seno della Hadid. Lei posa con sensualità, regalando ai fotografi scatti da urlo. I capelli lunghi e scuri, acconciati in morbide onde, scendono languidamente sulle spalle. I preziosi gioielli Chopard, con diamanti bianchi e gialli, completano l’outfit.

Cowgirl innamorata

Sulla cresta dell’onda fashion da ormai un decennio, Bella Hadid si conferma una delle top più desiderate da brand e magazine. Nel 2023 però lei si è presa una lunga pausa dal mondo fashion, per occuparsi della sua salute mentale e fisica. Bella è affetta dalla malattia di Lyme, che le è stata diagnosticata nel 2012 e che la porta a periodiche ricadute. Durante i mesi lontani dal lavoro, la Hadid si è dedicata alla sua passione più grande, i cavalli. Ad una manifestazione la top ha anche trovato l’amore. Adan Banuelos è un 34enne atleta equestre alquanto avvenente. I due sono stati visti insieme per la prima volta nell’ottobre scorso a Forth Worth, città texana nota per i rodeo. Da allora Bella e Adan non si sono più lasciati, pubblicando scatti di coppia pieni di sentimento. La love story ha portato la Hadid a cambiare anche approccio nell’abbigliamento, avvicinandosi sempre più ai look da cowgirl (sexy, ovviamente).

Il debuto da imprenditrice

Oltre all’amore, c’è anche un’altra novità nella vita di Bella Hadid. La top infatti ha lanciato a inizio maggio il suo brand di beauty. Orebella è il nome del marchio, che prevede per ora una collezione di tre fragranze senza alcol, il cui aroma si ispira alla natura e alle sue origini mediorientali. I profumi, vegani e cruelty-free, sono adatti alle pelli più delicate. “Durante il mio percorso di guarigione, ho scoperto di essere estremamente sensibile all’alcol contenuto nei profumi tradizionali, sia fisicamente che mentalmente. Questo è il motivo principale per cui ho voluto trovare un’alternativa, così mi sono interessata agli oli essenziali” ha dichiarato lei. Quale avrà scelto per il red carpet di Cannes? Guardate il look bollente nella gallery.

