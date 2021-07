Bella Hadid e Carla Bruni al Festival di Cannes tra toccatine e confidenze

C’era tantissima attesa per il primo Festival di Cannes dopo la pandemia e le aspettative non hanno deluso, almeno per quanto riguarda la serata inaugurale. Dopo un anno di stop la croisette è tornata a popolarsi di star hollywoodiane e di vip da ogni parte del mondo. Sul red carpet del Grand Theatre Lumière si sono alternate le bellissime del cinema e della moda, in una sfida di look da far girar la testa. Tra tanta offerta di famose, sono due le donne che hanno catturato maggiormente l’attenzione nel corso della cerimonia di apertura: Bella Hadid e Carla Bruni.

La strana coppia tra risate e palpatine

Carla Bruni e Bella Hadid sono tra le modelle più famose di sempre. Occhi felini e capelli scuri, sono entrambe desiderate da brand e magazine. Se la Bruni ha contribuito a coniare il termine di top model negli anni Novanta, la Hadid porta avanti la tradizione a suon di contratti milionari. Adesso si sono ritrovate sul tappeto rosso della manifestazione cinematografica, dove si sono mostrate affiatatissime. Una strana coppia che ha fatto il pieno di flash, soprattutto grazie ai gesti a cui si sono lasciate andare. Sorrisi e toccatine non sono mancati, Carla e Bella sembravano amiche di vecchia data che si commentavano gli outfit a vicenda. E in effetti in tema di look ce n’è da dire.

Gli outfit delle top

Carla Bruni ha lasciato tutti a bocca aperta con un abito monospalla argento di Celine con applicazioni di paillettes. Altissimi sandali in nuance e capelli sciolti completavano la mise. L’accessorio più dolce però è la cover del telefono di Carla, con impressa la scritta “super mom”. L’ex First Lady di Francia, terza moglie di Nicolas Sarkozy, è infatti mamma orgogliosa di Aurélien e Giulia.

Passiamo ora a Bella Hadid che, negli anni, ci ha abituati a look al limite della censura al Festival di Cannes. Per l’opening dell’edizione 2021 la top ha però optato per un elegantissimo vestito di Jean Paul Gaultier, che riprende un modello della sfilata haute couture 2002 della maison. Al tempo, in passerella, l’aveva indossato Naomi Campbell ma Bella lo porta con altrettanta sensualità. Sbircia le confidenze tra Bella e Carla nella gallery.

