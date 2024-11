Bella Hadid, toccata e fuga a Dubai, tra shopping e bikini

Bella Hadid sembra mettere un sacco di entusiasmo in tutto quello che fa. La top model americana condivide attimi di vita con i follower. Nei giorni scorsi è volata a Dubai, negli Emirati Arabi, per degli impegni di lavoro. Toccata e fuga di 48 ore per lei: tra un appuntamento e l’altro, la Hadid si è concessa anche un po’ di shopping in uno dei lussuosi centri commerciali della città. Ovviamente, complice il caldo estivo, non è mancata una puntatina in spiaggia, dove ha sfoggiato diversi bikini striminziti.

Coperta d’oro

C’era grande attesa per l’arrivo di Bella Hadid in città. La top si è recata negli Emirati Arabi per partecipare all’inaugurazione della nuova boutique Chopard al Dubai Mall. Lei, che è testimonial del brand di gioielli di lusso, è stata accolta con calore dalla folla, in attesa davanti alle vetrine. Per l’occasione, ha scelto di vestirsi d’oro. Bella si è presentata in negozio un un long dress della collezione couture 2004 di Elie Saab. Il vestito, in seta impalpabile, è interamente ricoperto di paillettes. Dallo stile arabeggiante, si è rivelato perfetto per la serata. Ad adornare il suo corpo ci hanno ovviamente pensato gli esclusivi preziosi della maison, tutti della collezione Ice Cube. Choker, bracciale e anelli fanno brillare ulteriormente la Hadid. “Grazie per la vostra ospitalità e per l’incredibile supporto da parte di tutto il team. Mi sento così onorata” ha scritto lei su Instagram, pubblicando gli scatti dell’evento.

Relax tra shopping e bikini

Oltre ad aver mostrato ai fan alcune foto dell’esclusivo evento Chopard, Bella Hadid ha anche condiviso i momenti di relax. La top ha frequentato diversi luoghi della città, concedendosi anche un po’ di shopping. In un’immagine Instagram, sfoggia con orgoglio due grossi sacchetti di carta firmati Saint Laurent. Lei sembra molto soddisfatta degli acquisti, cos’avrà comprato? Fa sorridere lo scatto della Hadid in posa davanti alla campagna pubblicitaria della maison con lei stessa protagonista. Bella si indica nell’adv patinato, confermando quanto sia importante non prendersi troppo sul serio. Dopo la puntatina al centro commerciale, ecco i contenuti dalla spiaggia. In compagnia di alcune amiche, la Hadid si è regalata qualche ora per la tintarella. Sul lettino è una visione nei bikini a quadretti di Frankies Bikinies, brand per cui collabora la sorella Gigi Hadid. Tra una chiacchiera e un bagno, ecco che spunta anche un libro: è L’insostenibile leggerezza dell’essere, romanzo scritto da Milan Kundera nel 1982.

Swimwear o lingerie?

Sono stati mesi intensi per Bella Hadid. A inizio maggio la top model ha lanciato la sua linea di profumi, Orebella, e da allora non ha più smesso di pubblicizzare i prodotti. Con una serie di eventi programmati, si è rivelata essere la migliore testimonial del suo brand. Anche l’amore fa a gonfie vele. Da oltre un anno infatti Bella è fidanzata con il cowboy Adan Banuelos. La passione per i cavalli li ha fatti incontrare e loro non si sono più lasciati. Da diverso tempo non si nascono più nemmeno sui social, con foto di baci e cavalcate di coppia. Tra l’imprenditoria e la love story, Bella incastra anche gli impegni da modella. A ottobre ha preso parte all’attesa sfilata di Victoria’s Secret, dove è tornata a sfoggiare le ali da angelo. Rosso fuoco per lei, con un sensualissimo completo slip e reggiseno dai dettagli in pizzo: il look era completato da una voluminosa pelliccia di piume effetto degradé. Bikini, abiti d’oro, lingerie: guarda nella gallery le ultime foto di Bella Hadid.

