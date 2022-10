La fashion week indimenticabile di Bella Hadid: c’è anche un nude look

In passerella nessuna è sexy come Bella Hadid. E anche fuori dal catwalk la modella non scherza. Famosa per alcuni look molto provocanti (ve la ricordate a Cannes?), è la protagonista indiscussa di questa Paris Fashion Week. Nella Ville Lumiere si presentano le collezioni per la primavera-estate 2023 e la top centra una sfilata dopo l’altra: gli outfit più maliziosi sono riservati a lei.

La polemica social

Succede periodicamente che Bella Hadid accenda qualche polemica a causa degli scatti troppo provocanti che pubblica su Instagram. L’ultimo polverone si è sollevato per delle foto realizzate per il magazine i-D. Tra le tante, ne spiccavano alcune dove celava il seno solo con un micro-reggiseno di Jacquemus. Un sole su un capezzolo, un cuore sull’altro e il look è fatto. Molti giudicano i suoi contenuti ripetitivi e iper-sessualizzati. Mi sembra un po’ troppo – Che trash! – Mangia qualcosa, ti spuntano le costole, hanno scritto i follower. Lei non sembra preoccuparsene e, alla PFW, ha alzato ulteriormente l’asticella della provocazione.

Il vestito spruzzato addosso

Lo show di Coperni per la SS23 è destinato a passare alla storia. Il motivo? Bella Hadid. Sul finale di sfilata, la top è salita in passerella, indossando solo un paio di slip bianchi. Capelli raccolti e mani sul seno, in attesa del momento topico. Sette minuti di performance dove uno spray bianco è stato spruzzato sul suo corpo seminudo. In pochi secondi, grazie al contatto con l’aria, le goccioline bianche si sono trasformate in tessuto. Come una moderna Cenerentola, la Hadid si è ritrovata vestita con un abito midi dal lungo spacco laterale. Un momento topico di questa Paris Fashion Week, reso indimenticabile anche grazie alla modella scelta.

Nude look per Stella McCartney

Altro giorno, altro show bollente. Bella Hadid è stata selezionata per indossare l’outfit più hot della nuova collezione di Stella McCartney. Su una passerella coloratissima, la supermodella ha camminato con audacia stretta in una tuta beige. La catsuit, con collo alto e maniche lunghe, era ricoperta da micro-perle ma lasciava il décolleté completamente a vista. Un nude look che mostrava i capezzoli e che non è di certo passato inosservato. Non solo sensualità per Bella a Parigi. La top è stata anche bon ton in verde per Victoria Beckham, punk con la cresta per Tom Browne, sbarazzina in jeans per Givenchy: sbirciala nella gallery.

