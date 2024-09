Bella, profumata e… innamorata: la nuova vita della Hadid

Mentre le modelle calcano le passerelle del fashion month, Bella Hadid va… a cavallo. Mese delle sfilate alternativo per una delle top model più richieste di sempre. Per lei niente aerei, fitting, hotel, party e fashion show ma terra, selle e camperos: mai dire mai però, in un attimo infatti potremmo ritrovarla, vestita di tutto punto, a Milano o Parigi. Per ora però il suo stile è decisamente country.

NYFW? No, grazie!

Chi si aspettava di vedere Bella Hadid presenziare agli happening esclusivi della New York Fashion Week ha dovuto ricredersi. Tra attrici di Hollywood, top model, giornalisti e stylist, la sua assenza si è comunque fatta sentire. Lei era sì in città in quei giorni ma impegnata su un altro settore: l’ippica. La modella ha inanellato un evento via l’altro, tutti legati al mondo dell’equitazione. La sua passione per i cavalli è nota da sempre. Nell’ultimo anno, con lei che si è allontanata progressivamente dalle scene modaiole per occuparsi della sua salute mentale e dei suoi problemi legati alla malattia di Lyme, Bella ha potuto dedicare sempre più tempo ai suoi amici a quattro zampe. Complice di questo cambiamento è anche l’amore.

Bella e Adan: un amore a cavallo

Bella Hadid non ha dunque sfilato in passerella per la NYFW ma si è assicurata di avere tutti gli occhi addosso sui marciapiedi della Grande Mela. Bellissima e felice, era sempre accompagnata dal fidanzato, Adan Banuelos. La top e l’atleta equestre fanno coppia fissa dall’ottobre del 2023 e sembrano più innamorati che mai. A New York hanno partecipato alla prima del documentario Horse Sense, che ha come protagonista proprio Banuelos. Per l’occasione i due si sono anche esibiti a cavallo, senza tralasciare le smancerie. Il bacio a dorso dei due destrieri Canelo e Chapo ha fatto il giro del mondo. Per presenziare ai vari appuntamenti legati alla pellicola, Bella e Adan hanno mostrato a favor di telecamera una passione travolgente. A un certo punto lui si è anche cimentato nel baciamano: un vero cavaliere.

Versione cowgirl

Se è vero che ogni occasione ha il suo stile, Bella Hadid ha centrato perfettamente quello per gli eventi ippici. Tendenza amata a cavallo (per usare un gioco di parole) tra il 2023 e il 2024, il cowboycore è un po’ uscito di scena ma non per la Hadid, perennemente in mood rodeo. Un mix tra capi d’archivio e proposte in collezione per lei, cavallerizza super sexy. Il corsetto in pelle e la gonna in denim al ginocchio di Roberto Cavalli sono abbinati agli stivali Gaucho di Dior: questo outfit è tutto vintage. Altro giorno, altro look per Bella, sensuale con un abitino rosso a pois con bordature in pizzo di Frankies Bikinis, brand con cui collabora la sorella Gigi Hadid. Anche in questo caso i camperos non mancano. Per l’esibizione a cavallo, la star ha invece preferito una comoda camicia a righe di Samasusa, lasciata maliziosamente aperta sul seno.

Sexy per il lancio del profumo

L’amore procede a gonfie vele per Bella Hadid ma i progetti lavorativi non mancano. Sebbene si faccia vedere pochissimo in passerella e sulle riviste patinate, la top ha speso molti mesi sulla lavorazione del sua linea di profumi, Orebella. Fragranze delicate, senza alcol, con le note che si ispirano alle sue origini mediorientali. A maggio c’è stata la presentazione dei primi tre prodotti, mentre sul finire di agosto è stato lanciato Nightcap. In una notte di luna piena, la Hadid ha svelato packaging e aromi. Per l’occasione Bella ha sfoggiato un long dress rosa in seta impalpabile, che svelava il décolleté. Firmato Dior, risale alla collezione 2003 di John Galliano. Niente camperos e cappello per lei questa volta ma una proposta sensuale e delicata. Bella Hadid cambia registro stilistico con nonchalance ma non sbaglia mai un colpo: guardala nella gallery.

