Seminude nel backstage: gli scatti privati di Bella Hadid, Irina Shayk, Vittoria Ceretti

Finito il fashion month, le modelle iniziano ad avere un po’ di nostalgia di questo periodo frenetico, tra fitting, sfilate, cene ed eventi. Quattro settimane in cui si concentrano le presentazioni di tutte le collezioni per l’anno a venire, più una serie di happening collaterali, che riducono il riposo a una manciata di ore. Incredibilmente però ci sono anche dei tempi morti per le top, che sfruttano il relax in backstage tra un défilé e uno shooting per scattarsi immagini bollenti.

Irina Shayk pigliatutto

Le lunghe sedute al trucco e parrucco, qualcosa da sgranocchiare, le chiacchiere con le colleghe, le interviste: così le modelle trascorrono il tempo in backstage. Nessuna è esclusa da questa routine, fissa e a volte un po’ noiosa, nemmeno le supermodelle. A 38 anni Irina Shayk si conferma una delle bellissime più richieste nel fashion world: in passerella da un ventennio, non ha alcuna intenzione di cedere il passo alle giovanissime. Tra New York, Milano e Parigi, Irina si è vista molto in queste ultime fashion week. Protagonista indiscussa, ha camminato in passerella per ben diciannove brand, da Missoni a Vivienne Westwood fino allo spettacolare show di Coperni, andato in scena a Disneyland Paris. Tra tante immagini di dietro le quinte però, a catturare gli sguardi è il selfie in topless nello showroom di qualche maison, durante un fitting. Mani sul seno e perizoma nero, tanto basta a far volare la fantasia del follower.

Bella Hadid fa Yves Saint Laurent

Nell’ultimo anno Bella Hadid ha decisamente cambiato stile di vita, dandosi… all’ippica. La top model è sempre stata una grandissima appassionata di equitazione. Ora che è anche fidanzata con un cowboy e addestratore di cavalli, il passo verso una vita tra questi animali è venuto naturale. Durante la NYFW si è fatta vedere in sella mentre scambiava baci focosi col boyfriend Adan Banuelos ma, durante la PFW, si è presentata in passerella. Un solo show per lei durante l’ultimo fashion month. Per il défilé di Saint Laurent si è vestita come Monsieur Yves Saint Laurent in persona. Lo smoking morbido, la cravatta nera, la montatura spessa: un omaggio del designer Anthony Vaccarello per l’iconico stilista scomparso nel 2008. Tolti gli indumenti, nel backstage Bella si è fatta scattare una foto iper provocante dove ride mentre mostra il busto nudo.

Per Vittoria Ceretti c’è anche DiCaprio

Lo scatto in topless più kinky arriva però da Vittoria Ceretti. Cuissard neri che aderiscono a polpacci e ginocchia come una seconda pelle, slip in tonalità, capelli sciolti e spettinati, volto al naturale, una mano sul seno e l’altra che tiene il telefono: la top bresciana pubblica un selfie hot durante un fitting, facendo palpitare i cuori. Non si sa bene dove si trovasse, anche perché lei ha preso parte a molte sfilate in queste settimane. Maxi paillettes oro e camicia strutturata marrone da Versace, pizzi trasparenti da The Attico, long dress effetto camicia da notte da Chloe, tailleur marinaretto da Chanel: la Ceretti è camaleontica. Per questo, oltre che per la sua bellezza, è amatissima dagli stilisti. Il suo fan numero uno è però Leonardo DiCaprio, fotografato in incognito a Parigi negli stessi giorni. Irina Shayk, Bella Hadid, Vittoria Ceretti, le top si mettono a nudo: guardale nella gallery.

