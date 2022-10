Bella Hadid, compleanno sexy e… incoronazione

La top model ha spento 26 candeline: il look per festeggiare al ristorante è da capogiro

Dopo un mese in giro tra New York, Londra, Milano e Parigi per le fashion week, per Bella Hadid è tempo di amici, famiglia e… festa di compleanno. Il 9 ottobre la top ha spento 26 candeline: il party è all’insegna della sensualità.

Un mese in passerella

I fan di Bella Hadid si sono messi a fare i conti: nelle quattro settimane della moda, la modella ha partecipato a 64 tra eventi e sfilate. Un calendario fitto tra fitting, cambi di make-up, pettinature diverse: del resto Bella è una delle top più desiderate e pagate al mondo. La sua partecipazione alla performance di Coperni, con l’abito spruzzato sul corpo nudo, è passata alla storia (rivedi i momenti della creazione del vestito col tessuto-vernice). Anche gli scatti dello show Stella McCartney hanno rapidamente fatto il giro del globo. Al défilé la Hadid è stata la protagonista indiscussa con una tuta nude che svelava il seno.

Il look per la festa

Una volta finito con gli impegni di lavoro, Bella Hadid è tornata nella Grande Mela e lì ha trasformato i marciapiedi nella sua passerella personale. Il look è, ancora una volta, ispirato al trend Y2K, che ripercorre la moda dei primi anni Duemila. Con un abito iper fasciante in pizzo nero e trasparente, da cui spuntava il perizoma (quella del tanga in evidenza è un’altra tendenza che va fortissima), Bella ha camminato per la città verso il ristorante scelto per la sua festa di compleanno. Per ripararsi dalla brezza dell’ottobre newyorchese, la Hadid ha optato per una giacca in pelle dal volume maxi, con lavorazioni sulle maniche. Ai piedi un paio di sensuali sandali argento con dei motivi a oblò. In mano una divertentissima mini bag di Amina Muaddi, con “Ciao Bella” scritto con gli strass.

Con la corona luccicante

Due parole, “Ciao Bella”, che si sposano perfettamente con la location del party, il ristorante italiano Lucali, nel quartiere di Brooklyn. Una festa a sorpresa, riuscita perfettamente. Bella Hadid si è diventata tantissimo, tra balli, chiacchiere e affetto. Intorno a lei tanti amici, il fidanzato Marc Kalman e le due donne più importanti della sua vita, mamma Yolanda Hadid e la sorella Gigi Hadid. In testa la festeggiata sfoggiava una giocosa coroncina con la scritta “birthday girl”, con cui si è divertita a posare in una serie di scatti social. Colorata e allegra, anche la torta si faceva notare. Dall’aspetto vintage, con tutta quella panna, aveva disegnati tanti oggetti immediatamente riconducibili a Bella, come i sacchetti dello shopping, un cavallo, il logo di Instagram e la bandiera palestinese, Paese d’origine del padre Mohammed Hadid. “Grazie per avermi fatto sentire tanto amata”, ha scritto lei sui social. Auguri!

Related Posts