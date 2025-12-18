Bella Hadid al rodeo con la borsa di lusso, tra patatine fritte e cavalli

Las Vegas si è trasformata nel palcoscenico di un weekend all’insegna del western style per Bella Hadid, che ha seguito dal vivo il National Finals Rodeo, per sostenere il fidanzato Adan Banuelos. Il look più cool è stato ovviamente quello della top, che ha dimostrato ancora una volta la sua versatilità.

Un weekend da cowgirl

Il National Finals Rodeo è l’evento più importante dell’anno per gli appassionati di rodeo americano e si svolge ogni dicembre a Las Vegas, richiamando migliaia di spettatori. Quest’anno tra il pubblico c’era anche Bella Hadid, arrivata nel deserto del Nevada per sostenere il fidanzato Adan Banuelos, campione di cutting horse. La supermodella ha vissuto l’evento con entusiasmo, immergendosi completamente nell’atmosfera western e condividendo ogni momento sui social. Non si è trattato solo di una presenza glamour sugli spalti: il mondo dei cavalli è ormai il centro dell’universo di Bella.

Patatine giganti e tifo scatenato

Le immagini postate da Bella Hadid raccontano un weekend informale e divertente. La modella si è lasciata fotografare mentre assaggia le specialità tipiche del rodeo: monumentali porzioni di curly fries (patatine a spirale) condivise con le amiche e corn dog croccanti, mangiati davanti agli stand colorati. Negli scatti si vede l’arena gremita, con la top che si diverte genuinamente tra il pubblico, lontana dalle passerelle e dai red carpet. Non mancano i momenti romantici: in alcune foto abbraccia teneramente Adan Banuelos prima delle sue esibizioni, in altre lo riprende in azione mentre gareggia. Una coppia affiatata che condivide passioni autentiche, lontano dai riflettori più patinati del mondo della moda.

Il look western con la borsa di lusso

Naturalmente Bella Hadid non poteva passare inosservata nemmeno in un contesto così casual (ma stilisticamente molto definito). Per l’occasione ha sfoggiato un perfetto look a tema western, reinterpretato in chiave fashion. Jeans bianchi scampanati, un trench in pelle beige con le frange che si muovevano a ogni passo e l’immancabile cappello da cowgirl oversize color crema, con dettagli sulla fascia. Ma il vero pezzo forte dell’outfit è stata una splendida borsa Fendi vintage in cavallino maculato, un modello iconico che unisce il glamour della maison italiana con il fascino selvaggio della stampa animalier. Un accessorio da collezione che ha elevato il suo country style. Il mix tra capi a tema e pezzi di lusso è ormai diventato il suo marchio di fabbrica da quando ha abbracciato la vita “a cavallo”.

Una love story lontana dai riflettori

La relazione tra Bella Hadid e Adan Banuelos prosegue da circa due anni ed è solidissima. I due si sono conosciuti nel mondo dell’equitazione, passione che la modella coltiva da sempre. Adan è un campione riconosciuto nel cutting horse e la top non perde occasione per sostenerlo nelle competizioni. La coppia appare serena e affiatata, lontana dal clamore mediatico che spesso circonda le relazioni delle celebrità. Le foto natalizie postate in questi giorni lo confermano: i due posano davanti a un camioncino rosso vintage sul cui cassone spicca un albero decorato a tema natalizio, regalando un’immagine romantica e autentica. È evidente che per la Hadid questa non è solo una storia d’amore, ma rappresenta un vero cambio di vita e di priorità.

Businesswoman

Parallelamente alla vita privata, Bella Hadid continua a dedicarsi ai suoi progetti imprenditoriali. In questi giorni ha pubblicato nuovi scatti pubblicitari per promuovere Orebella, il suo brand di profumi. Le immagini natalizie mostrano la top in versione festiva: indossa un top rosso fuoco off-shoulder di House of CB, abbinato a jeans scuri Haala Jeans e stivali rossi texani, incarnando perfettamente lo spirito delle feste. Gli occhiali con montatura rossa completano l’outfit, mentre la modella posa accanto ai prodotti della sua linea di fragranze. Il brand sta riscuotendo ottimi riscontri commerciali, confermando il talento imprenditoriale della Hadid. Una vita piena e felice: guardala al rodeo nella gallery.