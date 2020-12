Bella Hadid e il trucchetto per sostenere il posteriore

MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Come lo indossa un voto al colore Non per tutte 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

E’ una delle modelle più bollenti in circolazione e non lo nasconde. Bella Hadid ha sex appeal da vendere e invade Instagram di scatti succosi. I suoi 36 milioni di follower (il numero è sempre in crescita, considerando anche i contenuti che propone) vengono quotidianamente deliziati con un mix di pose hot e outfit striminziti. La Hadid condivide anche contenuti più alti, da quelli in difesa dei diritti dei più deboli ai credo politici ma sono le foto provocanti a fare il pieno di like.

Ai tempi del covid, con il mondo in stand-by, una Bella Hadid nostalgica ha pubblicato una serie di immagini risalenti a settembre 2019. A Parigi per la Fashion Week la Hadid si era fatta fotografare durante il fitting della collezione primavera-estate 2020 di Mugler. Con addosso il look di apertura della sfilata, una Bella in gran forma aveva posato di schiena con addosso un particolare paio di collant con delle bande rinforzate per sostenere il sedere. La mise era completata da un body con stecche e da una micro giacca nera che poco celava.

Con la sua sensualità esagerata, stilisti e fotografi si contendono Bella Hadid. Tutti la vogliono come protagonista nelle campagne e nei servizi fotografici. La Hadid sa dare molto anche in passerella, catalizzando l’attenzione dei presenti. Non a caso Bella, in pochi anni di lavoro, ha già un patrimonio stimato di 25 milioni di dollari. Se la sorella Gigi Hadid è apprezzata per il volto dolce e angelico, lei trasuda sfrontatezza da tutti i pori. “Guardate il sorriso sulla mia faccia”, scrive lei a corredo degli scatti del suo fondoschiena fasciato nei collant, ricordando la gioia di quel momento. Siamo abbastanza certi che, nel caso specifico, i fan si siano concentrati su altre parti del suo corpo.

Related Posts