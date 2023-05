Bella Thorne a passeggio mostra l’anello di fidanzamento da favola

L'attrice, che ha detto sì a Mark Emms, cammina per New York con il diamante da 900mila euro

C’è una star, molto popolare su Instagram, che si appresta a fare shopping di wedding dress. Lei è Bella Thorne, attrice americana, che vanta 25 milioni di follower. L’ex stellina Disney dai capelli rossi è ora una bomba sexy, tutta bikini provocanti e malizia. Da noi è balzata agli onori della cronaca rosa grazie alla love story con Benjamin Mascolo, finita definitivamente nel giugno del 2022. Adesso Bella è pronta a giurare amore eterno a Mark Emms. Lui si è inginocchiato con in mano un anello da capogiro: ecco tutti i dettagli.

Pronta per il sì… di nuovo

Che Bella Thorne e Mark Emms siano innamoratissimi e felicissimi non è certo una novità. L’attrice e l’imprenditore, che si sono conosciuti nel 2022 ad un party ad Ibiza organizzato da Cara Delevingne, sono inseparabili e hanno spesso manifestato la loro intesa a mezzo social. Eppure c’era un tempo in cui Bella aveva accettato la proposta di nozze di Benjamin Mascolo: la foto di loro due con tanto di anello aveva fatto rapidamente il giro del mondo. Acqua passata, ora la Thorne è di nuovo pronta per l’altare ma ad attenderla ci sarà Mark.

Il diamante da 900mila euro

“My love” scrive semplicemente Bella su Instagram, per pubblicare un selfie allo specchio. Non una foto qualunque bensì lo scatto che svela la grandissima novità: Bella Thorne e Mark Emms si sposano. Nell’immagine i due si abbracciano ma a risaltare, più che il loro amore, è l’anello gigante che l’attrice porta all’anulare. Secondo alcuni gemmologi, interpellati dai media a stelle e strisce, il diamante taglio smeraldo è di circa dieci carati. Una pietra molto grande e molto pura, circondata da diamanti più piccoli di taglio baguette, che ne enfatizzano la luminosità. Il valore stimato per questo prezioso principesco? Circa 900mila euro.

Casual (ma con l’anello) a New York

Bella Thorne, ovviamente entusiasta di avere tanta bellezza al dito, ha deciso di mostrare il brillocco ai paparazzi nel corso di una passeggiata a New York. Sui marciapiedi della Grande Mela la star sorride ai fotografi e sembra tenere volutamente la mano inanellata ad altezza seno, per darle risalto. Seduta al bar, di fronte o di spalle, la Thorne si presta agli scatti. Il suo look è casual ma colorato. La t-shirt dei Blink-182 è abbinata a dei jeans a zampa. Pump bicolore ai piedi e sulle spalle una luccicante borsa di paillettes nere firmata Chanel. Le dita in primo piano reggono un paio di occhiali Loewe (320 euro), mentre il diamante luccica al sole. Guardatelo nella gallery!

