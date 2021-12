Ben Affleck tra due Jennifer: alla partita con la Lopez, con la Garner per i figli

Passano i mesi (le prime foto di loro insieme hanno iniziato a circolare a maggio 2021, rivedile QUI) ma la passione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è sempre alle stelle. Del resto, quando ti scegli di nuovo dopo 17 anni, una sfilza di compagni e svariati figli, il sentimento deve per forza essere forte e radicato.

Passione alla partita

I Bennifer sono stati pizzicati insieme a una partita dell’NBA. I due più che concentrarsi sull’incontro di basket tra i Los Angeles Lakers e i Boston Celtics, hanno passato il pomeriggio a flirtare a bordocampo. Toccatine, baci, occhi negli occhi: Jennifer Lopez e Ben Affleck sono più innamorati che mai. La cantante ha optato per un look in perfetto stile JLo, composto da giacca in denim e jeans abbinati. Entrambi erano firmati Coach, così come la borsa bianca con dettagli in pelle appoggiata sul pavimento. Ai piedi degli stivaletti in pelle nera con borchie dal tacco altissimo di Alexander McQueen. Registro diverso per Ben, impeccabile in total black.

Con l’altra Jennifer per i figli

L’attore ha usato lo stesso cappotto per incontrare l’altra Jennifer della sua vita. Sì, nella vita di Ben Affleck non c’è solo Jennifer Lopez ma anche Jennifer Garner. Gli attori si sono separati nel 2015 e hanno ufficializzato il divorzio nel 2018. Affleck e la Garner condividono però tre figli e si sono sempre mostrati complici e affiatati per il bene dei bambini. In occasione di una serata per i genitori a scuola, Ben e Jennifer si sono incontrati a Santa Monica. Con tanto trascorso in comune, la coppia è apparsa affiatatissima tra semi-abbracci e battute. A un certo punto sembra esserci stata anche una discussione un po’ accesa, di certo però l’intesa non è mancata. Ben tra due Jennifer: per il momento si gode entrambe!

Related Posts