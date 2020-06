Benedetta Parodi mostra la coscia per sviare le polemiche sulla parmigiana

A marzo e aprile i fornelli sono stati i re indiscussi della quarantena degli italiani. Le nostre giornate trascorrevano tra pizze, dolci e pietanze varie. Adesso che abbiamo ritrovato una sorta di normalità, ci siamo un po’ dimenticati di lievito, zucchero e farina, irreperibili nei supermercati fino a qualche settimana fa. C’è un persona però che cucinava da molto prima del lockdown e che non ha alcuna intenzione di smettere: Benedetta Parodi.

La parmigiana di melanzane secondo Benedetta

La conduttrice e cuoca provetta delizia quotidianamente i follower con ricette sfiziosissime ma c’è una pietanza che ha preparato di recente e che sta infuocando la rete: la parmigiana di melanzane. Un piatto della tradizione che va cucinato con regole ferree, anche se le sue varianti sono molteplici. Le melanzane non le metto sotto sale perché quelle che uso sono fresche, tenere e se cotte immediatamente non risultano amare. Piccolo suggerimento: non aggiungete olio nel sugo di pomodoro durante la cottura, perché le melanzane fritte ne hanno già a sufficienza!, sono queste le parole usate da Benedetta Parodi che hanno creato scompiglio.

La ricetta va di traverso ai follower

Benedetta Parodi giù in Puglia le melanzane le passiamo prima nella farina e poi nell’uovo e ti posso garantire che non assorbono olio e ti lascio immaginare la bontà – La vera parmigiana siciliana e’ melanzane fritte, salsa, basilico tanto e parmigiano. Scusa Benedetta, tu sei brava ma lasciala fare ai meridionali – Le melanzane non si mettono sotto il sale per perdere il sapore amaro, ma per eliminare l’acqua in eccesso – Benedetta tu sei brava si ok!!! Ma la parmigiana è un’altra cosa è filosofia. Questi alcuni commenti degli utenti, che proprio non intendono passare sopra agli errori di preparazione.

La contromossa sensuale della parodi

Per sviare le polemiche, qualche giorno dopo la ricetta della criticata parmigiana, Benedetta Parodi ha pubblicato degli scatti con addosso un sensuale abito di Mario Dice dove mostra la coscia tonica. #newtvseason (nuova stagione televisiva) è l’hashtag usato dallo stilista sul suo profilo, che lascia intendere appunto che la Parodi stia girando un programma, ancora misterioso. Cosa bolle in pentola, Benedetta?

