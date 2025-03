Benedetta Parodi, passeggiata di primavera con la borsa costosa

Metti un pomeriggio senza pioggia a Milano: in un marzo in cui sulla città non sono mancate le precipitazioni, è necessario approfittare dei rari momenti asciutti per fare una passeggiata senza ombrello. L’idea di fare due passi in centro è venuta anche a Benedetta Parodi. La conduttrice, che è stata paparazzata nel quadrilatero della moda, si è distinta per la sua eleganza.

A spasso

Benedetta Parodi cammina e cammina. Lei ha una vita molto intensa, tra gli impegni di lavoro e la famiglia. Tre volte mamma, cresce i suoi ragazzi, due femmine e un maschio, insieme al marito, il giornalista sportivo Fabio Caressa. Con le giornate frenetiche, quanto è bello (e raro) potersi concedere una passeggiata in solitaria, senza meta e senza orari? In centro a Milano la Parodi passa da una via all’altra, senza mai appendere il telefono. Una conversazione lunga la sua, in cui alterna sorrisi e smorfie, tra i flash dei paparazzi. Di cosa starà parlando e, soprattutto, con chi? Tra una chiacchiera e l’altra, Benedetta butta l’occhio anche ai negozi del lusso. A catturare la sua attenzione ci pensano le borse Chanel, sapientemente sistemate sulle mensole in vetrina.

Il potere degli accessori

Le borse di Chanel sono senza dubbio tra le più amate dalle fashioniste, sia famose che non. Per la sua passeggiata però Benedetta Parodi porta al braccio una delle it-bag più desiderate di sempre: la Kelly di Hermès. Un modello iconico, difficilissimo da ottenere, che fa battere i cuori delle appassionate di moda. Un arancione vibrante, il colore per antonomasia della maison francese: impossibile non riconoscerlo, impossibile non amarlo. Sul manico è sapientemente annodato un foulard blu in seta. Il resto del look della Parodi è casual ma molto chic. Jeans blu leggermente svasati, maglione bianco a collo alto e un lungo cappotto in tonalità, con cintura in vita. A parlare sono gli accessori: oltre alla Kelly, la conduttrice sfoggia anche un paio di occhiali dalla montatura trasparente firmati Saint Laurent e degli zoccoli in denim con borchie molto cool.

Dalla cucina al.. make-up

52 anni e una vita in tv: Benedetta Parodi ha esordito come giornalista per poi diventare popolarissima grazie ai suoi programmi di cucina. Schietta e coinvolgente, condivide ricette semplici da preparare e gustosissime: anche i suoi libri sono da sempre molto venduti. Attiva sui social, dove vanta oltre un milioni di follower, dà quotidianamente il buongiorno ai suoi fan, raccontando dei suoi appuntamenti, sia lavorativi che privati. Gli spunti per mettersi ai fornelli non mancano ma, in questi giorni, la Parodi si è cimentata anche in un trend molto popolare, i tutorial di make-up. “Oggi non cucino, mi trucco… mi fate compagnia? Mi date qualche consiglio?” scrive lei su Instagram. Allo specchio nel suo armadio, circondata da capi firmati e accessori da urlo, esegue un trucco perfetto. Il giorno dopo, complice il favore positivo degli ammiratori, Benedetta ha mostrato nel dettaglio i prodotti utilizzati. Simpatica, competente e super chic: guarda nella gallery Benedetta Parodi a spasso per Milano.

