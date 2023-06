Beyoncé in tour rinasce… con i top brand

Beyoncé ha esordito con due concerti a Stoccolma e ha proseguito con Bruxelles per dare il via al suo Renaissance Tour, che la porterà in giro per il mondo con ben 57 date fino alla fine di settembre. Sono passati 5 anni dalla sua ultima tournée, quella in coppia con il marito Jay-Z, ma la carica e l’energia sono state le stesse che i suoi fan conoscono bene. Uno show ricco di emozioni ma che è stato anche una sorta di sfilata di moda. Per celebrare la sua rinascita, infatti, Queen Bey ha scelto una sfilza di top brand e look che lasciano a bocca aperta.

Le catsuit

Beyoncé ha incantato i suoi fan salendo sul palco con una sensualissima tuta Loewe. In jersey tecnico satinato con applicazione in cristalli oro e motivo con mani trompe l’oeil, è ispirta a un abito della collezione autunno inverno 2022.

Anche la tuta Alexander McQueen si rifà a un outfit del brand già visto in passerella. Ricamata con strass e filo metallico, fascia alla perfezione le curve di Queen Bey che sul palco sembra brillare di luce propria.

Tra minidress e body

Minidress e body sono una costante dei look che Beyoncé sfoggia sul palco del Renaissance Tour. A cominciare dall’abito cortissimo David Koma con stampa olografica dai riflessi liquidi che, complici i movimenti energici della cantante, sale a scoprire il lato B e la biancheria in pendant.

Queen Bey indossa anche un body metallico Courrèges con un cut-out circolare riflettente, e un completo composto da bustier e hot pants Balmain, tutto ricoperto di strass, con le maniche e la scollatura formati da rete di perle (clicca sulla foto a fianco per vederla ingrandita).

I più scenografici

Tra tanti outfit stupendi e sensuali che Beyoncé snocciola sul palco del Renaissance Tour, ce ne sono alcuni che sono davvero incredibili. A partire dal costume da ape, con tanto di antenne, una creazione Mugler con cui la pop star gioca con l’assonanza tra Queen Bey e queen bee (tradotto: ape regina).

Non è da meno la tunica bianca Anrealage che diventa multicolor grazie alla luce di speciali led. E, per il gran finale, la star si cala dall’alto con addosso un mantello di piume metalliche Coperni, per cavalcare un cavallo scintillante.

Il tour si concluderà il 27 settembre a New Orleans, con quali look stupirà Beyoncé? Intanto godetevi nella gallery quelli sfoggiati fin’ora, ce ne è anche uno Valentino…

