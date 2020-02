Bianca Balti è “basically sexy” per Yamamay

Siamo tutte come lei? La modella in lingerie rappresenta la bellezza italiana, per il brand made in Italy

MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Come lo indossa Per tutte le tasche Un voto al colore 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

Come ti senti quando nessuno ti guarda? “Affascinante, unica, sicura… fondamentalmente sexy” risponde una stupenda Bianca Balti, nel video della campagna Basically Sexy di Yamamay.

Non tutte le donne italiane risponderebbero in questo modo alla stessa domanda, ma sarebbero tutte d’accordo nel vedere rappresentati in lei i canoni di bellezza del Belpaese.

35 anni, due figlie e una carriera internazionale di tutto rispetto nel mondo della moda, Bianca Balti è rimasta comunque la ragazza della porta accanto. Il suo sex-appeal non spaventa, ma attira.

“Abbiamo chiesto a Bianca di essere il volto della nuova campagna Say Sexy, Say Italy perché, oltre a rappresentare molte caratteristiche del fascino mediterraneo, è perfetta per interpretare le due anime che convivono nelle collezioni Yamamay: una più basica e una marcatamente sexy” dicono i vertici del brand.

Davvero difficile concentrarsi sui reggiseni tralasciando la modella! Ironica, intelligente, intrigante e bellissima, Bianca Balti, in questi scatti in lingerie, appare naturale e semplice. Il suo sguardo magnetico e il suo fisico perfetto traspaiono dalle foto di Giampaolo Sgura.

“Mi divertiva l’idea di poter rappresentare la sensualità italiana, per un brand italiano, ritratta da un fotografo italiano” ha dichiarato Bianca Balti. Guarda nella gallery la modella lodigiana in intimo!

