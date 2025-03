Bianca Balti, un’icona di stile tra Milano, Parigi e Hollywood

Bianca Balti, reduce dall’indiscusso successo sanremese, ha continuato a brillare nel firmamento della moda internazionale, partecipando ad alcuni degli eventi più esclusivi del settore. La top model italiana ha dimostrato ancora una volta la sua versatilità e il suo innato senso dello stile, spaziando con disinvoltura tra passerelle, red carpet ed esclusivi front-row. Il nude look sembra essere il suo outfit manifesto: la celebrazione del corpo, con tutta la sua bellezza e complessità.

Sanremo 2025: un trionfo di stile

La partecipazione di Bianca Balti a Sanremo 2025 è stata un momento potente e memorabile, che ha superato la semplice passerella di moda. Non possiamo certo dimenticare i look sfoggiati durante il Festival. In ogni apparizione, ha dimostrato di saper osare con classe, spaziando tra abiti da sera scintillanti, creazioni couture e look più audaci. Valentino, Giorgio Armani, Fendi e Roberto Cavalli: sono stati quattro i vestiti che la top model ha scelto per la sua serata da protagonista al teatro Ariston.

A questi si aggiunge il quinto outfit, di Ermanno Scervino: un nude look indossato per la sua breve apparizione in finale.

Ma paradossalmente non è per gli abiti che la sua partecipazione verrà ricordata, bensì per la testimonianza di forza, vitalità e grinta. Non soltanto relativamente alla malattia combattuta, di cui porta i segni senza vergogna, ma anche per quanto riguarda le risposte consapevoli date a Carlo Conti su temi forti: un atto di femminismo attivo e mediatico che ha avuto grande riscontro e influenza.

Milano Fashion Week: tra le vip di Fendi

Pochi giorni dopo, eccola a Milano per la settimana della moda. Non in passerella, ma nel parterre della sfilata Autunno-Inverno 2025/2026 di Fendi. Bianca Balti ha incantato il pubblico con il suo look sofisticato e provocante. Per l’occasione, la modella ha indossato uno sheer dress con ricami argentei, con culotte a vista e seno nudo in trasparenza. Cappotto nero sulle spalle e sorriso smagliante, non poteva che essere una delle partecipanti più fotografate!

Trasparenze al Vanity Fair Oscar Party 2025

Tornata a Los Angeles, dove vive, la Balti non poteva mancare alla notte degli Oscar. Bianca ha calcato il red carpet del Vanity Fair Oscar Party, uno degli eventi più esclusivi di Hollywood. E’ ancora Fendi a vestirla: un abito color champagne che incarna perfettamente l’eleganza classica con un tocco di modernità. Focus sul seno velato e drappeggi fino a terra: un look raffinato ma sensuale, che ha catturato l’attenzione dei fotografi e degli addetti ai lavori.

Paris Fashion Week: la Balti da Valentino

La settimana della moda di Parigi ha visto Bianca Balti protagonista nel front row di Valentino. Per assistere alla sfilata di Alessandro Michele per il brand di lusso, la top model ha indossato un abito midi etereo e romantico, in pizzo. Collant ricamati e grossi gioielli completavano l’outfit candido che spiccava nel bagno rosso scelto come provocatoria location dell’evento.

Sono prevalentemente i colori chiari, dal crema al ghiaccio, ad essere predominanti nelle ultime apparizioni pubbliche di Bianca Balti. Guardali tutti nella gallery e decidi quale è il più azzeccato per il suo incarnato.

