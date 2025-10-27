yes

Bianca Balti e Matilde Lucidi insieme in passerella per Vogue World

Madre e figlia incantano Hollywood con un debutto da sogno: sul catwalk con gli abiti del cinema

Bianca Balti e Matilde Lucidi sfilano insieme sulla passerella di Vogue World: Hollywood

Una coppia inedita e magnetica ha conquistato la scena internazionale: Bianca Balti e Matilde Lucidi hanno sfilato insieme per la prima volta durante Vogue World. L’evento celebra ogni anno l’incontro tra moda, arte e culture. Ogni edizione trasforma una città diversa in un palcoscenico a cielo aperto, fondendo abiti unici, performance e storytelling. L’edizione 2025 è andata in scena agli storici Paramount Studios di Los Angeles: è su quel palcoscenico ricco di storia che Bianca e Matilde hanno camminato in passerella. Un momento unico tra madre e figlia. 

Vogue si prende Los Angeles

Kendall Jenner al Vogue World: Hollywood
Kendall Jenner

Dopo New York, Londra e Parigi, Vogue World approda nella capitale del cinema: Los Angeles. Il 26 ottobre 2025, le strutture dei Paramount Studios si sono trasformate in una passerella a cielo aperto per celebrare il legame eterno tra moda e filmografia. Vogue World: Hollywood ha raccontato questa unione attraverso sette capitoli, ognuno dedicato a un diverso genere cinematografico, dal gotico al western, dalla fantascienza all’afro-futurismo. A interpretare queste visioni sono stati chiamati i più celebri costumisti, in collaborazione con le grandi maison di moda. L’evento, ideato e diretto da Anna Wintour, ha visto alternarsi modelle (tra cui Kendall Jenner, che aperto lo show indossando un costume del film Moulin Rouge), attori, musicisti e performer, in un omaggio alla settima arte. Gli ospiti hanno assistito a un viaggio spettacolare tra epoche diverse e suggestioni visive, dove abiti d’archivio e look couture hanno dialogato con i costumi dei film che hanno fatto la storia. 

News Virali Le notizie di News Virali

Bianca e Matilde su Arrakis

Bianca Balti e Matilde Lucidi sfilano insieme sulla passerella di Vogue World: Hollywood
In passerella

Uno dei momenti più intensi della serata è stato incarnato dal settimo capitolo, intitolato New World e dedicato ai mondi futuristici e distopici del cinema. È qui che sono entrate in scena Bianca Balti e Matilde Lucidi, protagoniste di una re-interpretazione di Dune, franchising fantascientifico con protagonisti Zendaya e Timothée Chalamet. Bianca ha sfilato in un maestoso abito giallo senape, cappuccio, lungo velo e volto coperto. Sul grande schermo, questa creazione è stata indossata dal personaggio di Lady Jessica, la madre del protagonista Paul Atreides, interpretato appunto da Chalamet. Il look univa drammaticità e sensualità, tra tessuti fluidi e dettagli metallici, che evocavano le sabbie del pianeta Arrakis. A reggere lo strascico dorato del modello, accanto alla top model Ava Shipp, c’era Matilde. La 18enne ha sfoggiato un completo argento firmato Calvin Klein, elegante e moderno. Una visione di continuità tra passato e futuro: madre e figlia unite in una passerella. L’emozione della Balti era palpabile, in questo debutto condiviso che sigilla il legame familiare e professionale tra le due.

Insieme in copertina

Prima ancora di calcare la passerella, Bianca Balti e Matilde Lucidi sono state protagoniste della digital cover di Vogue Italia dedicata a Vogue World: Hollywood. Nessuno meglio di loro può rappresentare l’italianità a Hollywood. Nello scatto, firmato dalla fotografia di moda Acielle, madre e figlia appaiono nel backstage, durante gli ultimi preparativi prima dello show: un momento intimo e pieno di tenerezza, immortalato la sera prima della sfilata. Sulla cover, Bianca indossa un modello nero con piume bianche della collezione primavera/estate 2026 di Balenciaga, firmata da Pierpaolo Piccioli al suo debutto come direttore creativo della maison. Matilde veste invece un voluminoso abito haute couture a fiori della primavera/estate 2025 di Valentino by Alessandro Michele. Due generazioni, due stili, un solo DNA di eleganza.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Vogue Italia (@vogueitalia)

Sulle orme materne

matilde lucidi in passerella alla Paris fashion week
Da Dior

Il 2025 è un anno magico per Matilde Lucidi. La giovane modella, nata nel 2007 dall’unione di Bianca Balti e Christian Lucidi, aveva già attirato l’attenzione del mondo della moda durante la recente Paris Fashion Week, sfilando prima per Dior, con un grazioso completo a fiori, e poi per Miu Miu, con camicia smanicata, gilet e pantaloni. La sua eleganza naturale, il portamento deciso e il volto imbronciato hanno conquistato pubblico e addetti ai lavori, segnando un debutto che promette una carriera luminosa. Seguendo le orme materne, Matilde sta costruendo la sua identità nell’universo moda con sicurezza e grazia. Ora, con questa apparizione condivisa a Vogue World: Hollywood, madre e figlia si confermano protagoniste di una nuova era del fashion system. Bianca Balti e Matilde Lucidi attraversano la storia fianco a fianco: guardale nella gallery. 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Related Posts

Bianca Balti e il fitting a tarda notte: nell'armadio per Sanremo
Bianca Balti, un'icona di stile tra Milano, Parigi e Hollywood

 

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© 2012-2025 Lookdavip.it | Tutti i diritti sono riservati | Redazione: Signo, via Rabolini 13 - 20125 Milano | Cookie
LEGGI ANCHE
Jenna Ortega col nude look Amiri

Trasparenze audaci per Jenna Ortega: il nude look Amiri incendia gli...

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci si risposano 10 anni dopo

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci si risposano 10 anni dopo

la regina Camilla in visita da Papa Leone in Vaticano con il look nero

Camilla veste di nero per Papa Leone: il look è un...

This is me 2 Silvia Toffanin abito dorato Dolce Gabbana Lorella Cuccarini in Self Portrait

A This Is Me i colori contano: Cuccarini sanguigna, Toffanin regina...