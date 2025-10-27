Bianca Balti e Matilde Lucidi insieme in passerella per Vogue World

Una coppia inedita e magnetica ha conquistato la scena internazionale: Bianca Balti e Matilde Lucidi hanno sfilato insieme per la prima volta durante Vogue World. L’evento celebra ogni anno l’incontro tra moda, arte e culture. Ogni edizione trasforma una città diversa in un palcoscenico a cielo aperto, fondendo abiti unici, performance e storytelling. L’edizione 2025 è andata in scena agli storici Paramount Studios di Los Angeles: è su quel palcoscenico ricco di storia che Bianca e Matilde hanno camminato in passerella. Un momento unico tra madre e figlia.

Vogue si prende Los Angeles

Dopo New York, Londra e Parigi, Vogue World approda nella capitale del cinema: Los Angeles. Il 26 ottobre 2025, le strutture dei Paramount Studios si sono trasformate in una passerella a cielo aperto per celebrare il legame eterno tra moda e filmografia. Vogue World: Hollywood ha raccontato questa unione attraverso sette capitoli, ognuno dedicato a un diverso genere cinematografico, dal gotico al western, dalla fantascienza all’afro-futurismo. A interpretare queste visioni sono stati chiamati i più celebri costumisti, in collaborazione con le grandi maison di moda. L’evento, ideato e diretto da Anna Wintour, ha visto alternarsi modelle (tra cui Kendall Jenner, che aperto lo show indossando un costume del film Moulin Rouge), attori, musicisti e performer, in un omaggio alla settima arte. Gli ospiti hanno assistito a un viaggio spettacolare tra epoche diverse e suggestioni visive, dove abiti d’archivio e look couture hanno dialogato con i costumi dei film che hanno fatto la storia.

Bianca e Matilde su Arrakis

Uno dei momenti più intensi della serata è stato incarnato dal settimo capitolo, intitolato New World e dedicato ai mondi futuristici e distopici del cinema. È qui che sono entrate in scena Bianca Balti e Matilde Lucidi, protagoniste di una re-interpretazione di Dune, franchising fantascientifico con protagonisti Zendaya e Timothée Chalamet. Bianca ha sfilato in un maestoso abito giallo senape, cappuccio, lungo velo e volto coperto. Sul grande schermo, questa creazione è stata indossata dal personaggio di Lady Jessica, la madre del protagonista Paul Atreides, interpretato appunto da Chalamet. Il look univa drammaticità e sensualità, tra tessuti fluidi e dettagli metallici, che evocavano le sabbie del pianeta Arrakis. A reggere lo strascico dorato del modello, accanto alla top model Ava Shipp, c’era Matilde. La 18enne ha sfoggiato un completo argento firmato Calvin Klein, elegante e moderno. Una visione di continuità tra passato e futuro: madre e figlia unite in una passerella. L’emozione della Balti era palpabile, in questo debutto condiviso che sigilla il legame familiare e professionale tra le due.

Insieme in copertina

Prima ancora di calcare la passerella, Bianca Balti e Matilde Lucidi sono state protagoniste della digital cover di Vogue Italia dedicata a Vogue World: Hollywood. Nessuno meglio di loro può rappresentare l’italianità a Hollywood. Nello scatto, firmato dalla fotografia di moda Acielle, madre e figlia appaiono nel backstage, durante gli ultimi preparativi prima dello show: un momento intimo e pieno di tenerezza, immortalato la sera prima della sfilata. Sulla cover, Bianca indossa un modello nero con piume bianche della collezione primavera/estate 2026 di Balenciaga, firmata da Pierpaolo Piccioli al suo debutto come direttore creativo della maison. Matilde veste invece un voluminoso abito haute couture a fiori della primavera/estate 2025 di Valentino by Alessandro Michele. Due generazioni, due stili, un solo DNA di eleganza.

Sulle orme materne

Il 2025 è un anno magico per Matilde Lucidi. La giovane modella, nata nel 2007 dall’unione di Bianca Balti e Christian Lucidi, aveva già attirato l’attenzione del mondo della moda durante la recente Paris Fashion Week, sfilando prima per Dior, con un grazioso completo a fiori, e poi per Miu Miu, con camicia smanicata, gilet e pantaloni. La sua eleganza naturale, il portamento deciso e il volto imbronciato hanno conquistato pubblico e addetti ai lavori, segnando un debutto che promette una carriera luminosa. Seguendo le orme materne, Matilde sta costruendo la sua identità nell’universo moda con sicurezza e grazia. Ora, con questa apparizione condivisa a Vogue World: Hollywood, madre e figlia si confermano protagoniste di una nuova era del fashion system. Bianca Balti e Matilde Lucidi attraversano la storia fianco a fianco: guardale nella gallery.

