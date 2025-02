Bianca Balti e il fitting a tarda notte: nell’armadio per Sanremo

Seta, paillettes, piume, dettagli cut-out: la modella mostra i potenziali look per l'Ariston e parte il toto-nome

Bianca Balti è tornata in Italia nel weekend per un importantissimo appuntamento: la co-conduzione di Sanremo. La modella, che vive da anni in California, sarà sul palco dell’Ariston insieme a Carlo Conti nel corso della seconda serata della kermesse. Un ruolo che arriva dopo i difficili mesi della malattia e la chemioterapia per combattere il cancro alle ovaie. Lei, che non ha mai perso la sua voglia di vivere, si è riscoperta agguerrita e combattiva. Adesso è pronta a portare la sua forza e il suo sorriso al Festival.

L’arrivo in Italia

Uno scatto in primo piano in aereo: così Bianca Balti ha annunciato il suo rientro in Italia. Nell’immagine la modella indossa un berretto di maglia e una mascherina, doverosa per proteggersi, a pochi giorni dalla fine della chemioterapia. A settembre era arrivato l’annuncio shock: “Ho un cancro ovarico”. Da allora lei ha condiviso con i fan ogni passo della malattia, compresa la perdita dei capelli e i conseguenti tagli sempre più corti, fino alla rasatura completa. Circondata dalla famiglia d’origine, dalle due figlie, dal nuovo compagno Alessandro Cutrera e dalle amiche, Bianca può contare su un grande supporto psicologico. Gli affetti saranno al suo fianco anche al Festival di Sanremo.

Chi veste chi?

Famosa in tutto il mondo per il suo lavoro di modella, Bianca Balti porterà al Festival di Sanremo la moda con la M maiuscola. Abituata a calcare le passerelle più esclusive da due decenni, è una delle co-conduttrici più attese. La curiosità che ruota intorno ai look della manifestazione canora è sempre alle stelle: i protagonisti sul palco impiegano mesi a perfezionare gli outfit, coaiudiuvati dagli immancabili stylist e supportati dagli stilisti, che fanno a gara per avere un posto di riguardo all’Ariston. Pochi giorni fa ci aveva pensato Elettra Lamborghini, anche lei co-conduttrice in questa edizione, a stuzzicare i fan con gli abiti sanremesi, postando alcuni scatti dallo showroom parigini di Zuhair Murad. Adesso è il turno della Balti, che ci porta in guardaroba con lei.

Prova vestiti nella notte

“1 am late night fittings” scrive Bianca Balti su Instagram, facendo sapere di essere impegnata con la prova abiti per il Festival di Sanremo. Lei che abita in California da anni, sembra essere ancora sul fuso orario di Los Angeles. In realtà in questi giorni gli appuntamenti sono talmente tanti da dover sfruttare anche la notte. E’ così che, all’una del mattino, la Balti è ancora sveglia in un hotel cinque stelle di Milano, alle prese con vestiti e accessori. “Cosa indosserà a Sanremo?” chiede Bianca ai follower in una storia social. Gown di paillettes, long dress dai dettagli cut-out, languide sete, tonalità eleganti, piume: il guardaroba è fitto di opzioni lavorate e preziose. Sebbene il brand (o i brand?) per l’Ariston siano ancora top secret è impossibile non notare le tante borse Hug di Ferragamo appoggiate sulla mensola. Sarà questa la maison scelta? Già a novembre la Balti aveva pubblicato diverse foto con un foulard del marchio fiorentino in testa. Chissà se due indizi fanno una prova.

Il precedente all’Ariston

Nelle settimane di avvicinamento al Festival di Sanremo, il dibattito sui look è agguerritissimo. Ora che mancano poco più di 24 ore al fischio d’inizio, il toto-nomi impazza. Si vociferava che Bianca Balti potesse affidarsi a Dolce&Gabbana; più volte testimonial del brand, nutre anche un rapporto di grande amicizia con gli stilisti Stefano Dolce e Domenico Gabbana. Oltretutto, questo per lei è un ritorno in Liguria: nel lontano 2013, la top lodigiana aveva fatto il suo debutto all’Ariston, affiancando Fabio Fazio. Al tempo aveva sfoggiato quattro look del duo stilistico. Abiti in pizzo sheer, vistosi gioielli barocchi, smoking mannish: impossibile dimenticarla (anche per aver sceso la famosa scala a piedi nudi). Il binomio è parso scontato a molti ma la storia social del fitting a tarda notta con le borsette Ferragamo in bella vista ha rimescolato le carte. Ancora un po’ di pazienza: Bianca Balti è pronta a riconquistare Sanremo con la sua grazia e la sua grinta.

