Bikini déjà vu: ecco chi sono le “copione” dell’estate 2025

Sarà colpa delle tendenze che impazzano sui social o dell’eterna lotta per il look più hot dell’estate, ma questa stagione sui social abbiamo avvistato più di un “bikini déjà vu”. Star, influencer e it-girl sembrano pescare tutte dallo stesso guardaroba… per poi riversare tutto su Instagram!

C’è chi l’ha indossato prima e chi, qualche settimana dopo, si è fatta immortalare nello stesso identico modello. Coincidenze? Forse. Adv? Anche. Ecco un confronto tra le “copione” dell’estate. Chi ha vinto il duello di stile? Parliamo ovviamente dei costumi!

Il bikini doppio Calzedonia

Scherza con la sovrapposizione, il bikini doppio di Calzedonia. Bianco sopra, nero sotto, raddoppia i laccetti e l’effetto seduzione. Galeotto fu il tanga a vista di Anna Oxa a Sanremo! Il primato temporale sul costume innovativo è di Alessia Marcuzzi, che lo ha proposto a maggio, poi seguita da Chiara Ferragni, in piscina al Lago di Como. Clizia Incorvaia sfoggia la versione balconcino e mostra anche il retro. Ironia della sorte, sono tutte bionde le amanti di questo costume.

Il bikini verde e i dettagli gioiello

Elegante, minimalista, d’effetto: parliamo di Hammond uno dei costumi più amati dalle vip in questa estate 2025. Il bikini Reina Olga con i dettagli dorati spopola nelle valigie per il mare, questo nella versione verde è tra i più raffinati. Aurora Ramazzotti lo ha indossato a Mykonos, mentre era in vacanza con la famiglia (Eros e Michelle inclusi). Melissa Satta lo ha postato dalla Turchia, dove ha trascorso giornate d’amore con Carlo Gussalli Beretta. Dopo di loro arriva Alessia Marcuzzi: la conduttrice si è ritratta in casa, aggiungendo un semplice cuoricino verde. Ed ecco il post di Paola Turani: una cascata di ricci scuri e un costume che risalta. Sarà l’ultima a pubblicarlo?

Il costume sexy bianco/arancio

Stesse curve mozzafiato, stesso bikini esplosivo… e lo stesso identico gusto glam! Carolina Stramare ed Elisabetta Gregoraci accendono l’estate con un due pezzi che non passa inosservato. Il bikini firmato Netiquette, in tessuto bicolor panna e arancione, con dettaglio ad anello centrale, è il protagonista di un perfetto caso di bikini déjà vu. L’ex Miss Italia lo sfoggia in versione vacanza da sogno, con maxi occhiali firmati e relax totale, mentre Elisabetta lo mostra allo specchio, tra addominali scolpiti e gioielli d’oro. Stile casual contro glamour da diva: intanto il copione (di sensualità) è servito!

Rosa e microstrass per il due pezzi chic

Ed ecco due mamme che dettano legge in fatto di stile. Giulia De Lellis e Aurora Ramazzotti sfoggiano lo stesso bikini scintillante firmato Venuja. Un top sportivo rosa pastello tempestato di cristalli: semplice nella forma, ma ad alto tasso fashion. Giulia lo indossa in piscina con il pancione in bella vista mentre si fa abbracciare da Tony Effe, sexy e rilassata. Aurora lo sceglie per un selfie al naturale, pelle luminosa e treccine baby che conquistano. Due mood diversi, stesso due pezzi da star: guarda nella gallery tutti i “Bikini déjà vu”. Ne hai beccati altri?

