Dimenticate il costume intero elegante, il casto balconcino e i dettagli gioiello: il beachwear di quest’anno deve essere scollacciato. Complice la vetrina di Instagram, l’esibizione del corpo è diventata una costante ineludibile per garantirsi la cosiddetta “pioggia di like”.

Ampio spazio ai laccetti, agli oblò, ai bikini più trasgressivi. E poi gambe aperte, seni che sbucano, inguine esposto e lato B in primissimo piano: questo è oggi il panorama social più condiviso e apprezzato.

Non si trattengono le prosperose, da Kylie Jenner che sfoggia costumi tanto lussuosi quanto sgambati, a Francesca Cipriani, animalier in attesa di Tarzan. Stesso mood per Chiara Ferragni, che declina la fantasia nella nuance zuccherosa del rosa. La versione in giallo la regala invece Emily Ratajkowski con un bikini della sua linea, Inamorata: se non avevate notato la grafica sul costume è perché sembra essere stato inghiottito dalle rotondità posteriori della modella.

C’è grande attesa per la collezione di costumi Me Fui. Un piccolo assaggio lo vediamo già sui profili social delle sorelle Rodriguez: un bikini nero con incrocio bollente per Cecilia, mentre Belen Rodriguez preferisce le tonalità neutre di uno slip sgambato, che scopre la leggendaria la farfallina.

Kendall Jenner la più spudorata? “Me and this bikini: a love story” è la didascalia per una serie di scatti in cui appare perfetta, unta e discinta, con uno striminzito due pezzi fantasia. La particolarità è che il viso non si vede mai, le sue parti intime invece…

