Colori accesi, fantasie, lustrini: i bikini delle vip nell’estate 2024

Rosa per Alessia Marcuzzi, celeste shimmer per Ilary Blasi e stampa wild per Diletta Leotta

“Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini” sono le parole di un allegro brano musicale del 1960, che abbiamo sentito decine di volte nei film e nelle serie americane a stelle e strisce. Nella canzone il riferimento è allo swimwear estivo delle signore: striminzito, minuscolo, giallo, a pois. Voliamo al 2024: in quest’estate le vip non sembrano prediligere giallo e pois ma i loro due pezzi sono senza dubbio accattivanti. In spiaggia, in barca, in piscina, nella giungla o nel blu del mare: ecco costa sfoggiano le famose.

Monocolore

Semplici, puliti e lineari, i bikini monocolore conferiscono un’allure classica e chic. Nell’estate 2024 sono tante le vip italiane a optare per un’unica tonalità in fatto di swimwear. Rosa per Alessia Marcuzzi, in versione Barbie con triangolo e slip con laccetti di Calzedonia. Il suo modello è arricchito da dettagli metallici oro. Blu elettrico per Taylor Mega, esplosiva in barca nel due pezzi Sommerswim che lascia pochissimo all’immaginazione. Verde salvia per Elena Barolo, in Sardegna con la proposta in tessuto crinkle firmata Incanto: in posa, seduta sul lettino, con il mare azzurro alle sue spalle, l’ex velina è elegantissima. Celeste shimmer per Ilary Blasi, in Mermazing.

A tutta fantasia

Fantasie accattivanti nei bikini delle vip: in vacanza l’allegria non manca, nemmeno nei look. A Lampedusa Elisabetta Gregoraci riemerge dalle acque come una sirena. A scintillare è anche il suo costume Miss Bikini: il triangolo e gli slip sono impreziositi da una pioggia di strass che sfumano in un degradé di colori sui toni di verde e marrone. Due pezzi green ma grafiche arancioni per Cecilia Rodriguez. La neo-sposa in yacht è una visione in Me-Fui, mentre guarda l’orizzonte. Stampa tribale per Diletta Leotta, wild in barca: lo scatto con la figlia Aria è dolcissimo.

Le straniere

In tema di swimwear, le star straniere fanno concorrenza alle vip di casa nostra. Alessandra Ambrosio posta scatti in bianco e nero da Ibiza: il suo bikini crochet sui toni del rosa di Patbo è frizzante. Salma Hayek si rilassa sul materassino in mezzo al mare: il due pezzi verde con motivi simmetrici ha dei lacci in tonalità che abbracciano il busto. Firmato Pour Moi, è sensuale al punto giusto. Vacanze in Grecia per Kate Hudson: tra la spiaggia e le gite culturali, l’attrice si è concessa un po’ di relax in sauna. Lì ha indossato un due pezzi color melanzana di Bamba. Giallo fluo per Lizzo, super provocante ai Caraibi in JMP. Colorati, allegri, sensuali, minimal: scopri nella gallery i costumi preferiti dalle famose.

Related Posts