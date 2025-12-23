Black Sheer: il diktat che funziona sul red carpet. E durante le feste?

Il black sheer è la tendenza più magnetica del momento: trasparenze, pizzi, ricami, tulle impalpabili che vestono senza davvero coprire. Una moda nata per sedurre e per essere guardata, che sul red carpet è diventata un linguaggio universale: il nero è l’unico colore che permette di spingere oltre il limite, senza perdere eleganza.

E ora la domanda è: può funzionare anche lontano dai flash? Le festività sono alle porte: è un trend da sposare o bisogna andarci cauti? Andiamo con ordine.

Il black sheer sul red carpet: un classico che non stanca mai

Questo trend è irresistibile: gli abiti sheer neri funzionano su celebs dalla personalità completamente diversa.

L’abito trasparente Tom Ford di Anya Taylor-Joy a Marrakech è la versione couture perfetta: sinuoso, grafico, studiato al millimetro. Victoria Justice in Roberto Cavalli porta la tendenza nella sua forma più giovane e pop, con cut-out e geometrie sexy. Mia Goth alla premiere in Ferragamo, cela solo l’indispensabile. E poi c’è Valentina Cabassi: un’abile giocatrice del vedo-non-vedo.

Insieme raccontano un’unica verità: sul red carpet o agli eventi top il black sheer è ormai indispensabile.

Pizzo, fiori e trasparenze estreme

Il black sheer non è solo nude-dress: è un universo di texture pensate per coprire e svelare al tempo stesso.

Dakota Johnson in Gucci interpreta il black sheer in modo romantico (e audace), con pizzi e motivi floreali. Demi Moore è la dimostrazione vivente che il pizzo nero può diventare un’armatura sexy a qualsiasi età. Kristen Wiig mostra quanto il floral lace possa essere teatrale e allo stesso tempo sofisticato. Paris Hilton vira invece verso un glam senza filtri, scintillante e spudorato.

Colpo di scena: Laura Pausini, sorprendentemente sensualissima nel suo abito sheer Atelier Emé. L’esempio perfetto di trasparenza chic, molto italiana.

Praticamente nude: moda o provocazione?

Qui siamo nella zona calda. Con Mariacarla Boscono il black sheer diventa corpo puro: silhouette scolpite dal tulle, pelle protagonista. Guardami e… continua a guardarmi! Kendall Jenner alla sfilata Schiaparelli a Parigi si spinge oltre i limiti, con un nude look che è un manifesto più che un outfit.

Teyana Taylor interpreta invece la versione più aggressiva del trend: trasparenze abbinate a pelle e dettagli bold. Un outfit che aspira… alle critiche.

È moda? È provocazione? Probabilmente entrambe. Ed è proprio qui che il black sheer si trasforma da tendenza a performance.

Richiami “storici”, black sheer e… perizomi

Tra i black sheer che hanno fatto la storia recente c’è il Gucci indossato da Hailey Bieber al GQ Men of the Year 2025: un abito nero completamente trasparente con profondissima scollatura e schiena aperta, che lascia ben in vista il celebre “thong Gucci” con logo GG tempestato di cristalli. Qui a parlare non è la trasparenza perché quel perizoma non è un dettaglio qualunque ma un richiamo diretto all’iconico exposed thong trend ’90s, reinterpretato in chiave moderna.

E poi c’è Lily Allen, che ha riscritto le regole del revenge dress con un abito vintage Dior di John Galliano (1999): trasparente, ricamato e così seducente da lasciar intravedere il perizoma. Non è solo moda, ma una dichiarazione di rinascita dopo un periodo personale intenso. Un revenge dress sofisticato e simbolico che ha fatto impazzire social e fotografi.

Dalla Toffanin alla Fagnani: l’audacia arriva in TV!

Silvia Toffanin porta un guizzo trasparente nelle sue interviste pomeridiane del weekend. La tuta in pizzo nero Dolce&Gabbana con i dettagli in seta suggerisce ma non mostra. Un look elegante e ricercato. L’effetto “A me gli occhi!” è garantito, ma con la discrezione tipica della conduttrice di Canale 5.

Francesca Fagnani a Belve mostra un’inedita disinvoltura esibendo un abito Giorgio Armani trasparente e avvolgente. Sicuramente uno dei look più commentati della sua trasmissione: il black sheer sdoganato in prima serata.

La Fagnani porta la tendenza fuori dal red carpet, la rende pop, accessibile, rassicurante. Uno sheer intelligente: sexy ma non gratuito, tagliente come le sue interviste.

Dal red carpet al nostro armadio: si può fare (ma con criterio)

Certo, non tutte siamo Lauren Sanchez: la signora Bezos al party più chiacchierato dell’anno, a casa sua, ha sfoderato un black sheer da miliardaria convinta. Ma la tendenza è più replicabile di quanto sembri. Il vestito nero e trasparente può essere romantico, gotico, audace o fiabesco: basta scegliere la trama giusta.

Ti stai chiedendo se è un trend adatto a te? Ecco la nostra guida al black sheer.

Sì, durante le feste, se:

– vai a un party di Capodanno, una serata in locale, una cena con amici;

– scegli un vedo-non-vedo “soft”: tulle, pizzo, trasparenze parziali;

– inserisci dettagli coprenti (slip alti, body, ricami strategici).

No se:

– c’è il cenone con i nonni;

– la serata prevede luci bianche e riflettori;

– sai già che passerai il tempo a tirare l’abito verso il basso.

Consigli pratici:

Porta sempre un foulard o una stola: salva-imbarazzi e super chic. Evita il total nude: punta a mostrare una zona, non tutta. Abbina un cappotto sartoriale nero per un effetto “mistero metropolitano”. Usa accessori minimal: lo sheer fa già tutto da solo. Pronta per le feste? Guarda la gallery e scegli il tuo look!