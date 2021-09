Black&white ricercato per Elisabetta Gregoraci alla MFW

Nello splendido cortile neorinascimentale di Palazzo Turati, in via Meravigli, a Milano hanno sfilato le creazioni Genny. La designer Sara Cavazza Facchini ha portato in passerella abiti di ispirazione vacanziera, con particolare attenzione al glamour e alla seduzione. Tra gli ospiti, numerose influencer e star televisive italiane: la più fotografata è stata Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci in coda per entrare

Tra i fotografi, i buyer e i giornalisti, all’ingresso della sfilata, c’era anche Elisabetta Gregoraci. Sguardo sullo smartphone e qualche chiacchiera con il suo assistente, decisamente più alta rispetto agli altri ospiti. Spiccava per eleganza e portamento, ma anche per la gentilezza dei modi: “Sono arrivata un po’ in anticipo stavolta!”, ha confessato a noi di Lookdavip, quasi giustificandosi. Anche all’interno della location, Eli ha conquistato sguardi e flash, concedendosi per qualche foto e sorridendo a tutti.

Il look di Elisabetta

Silhouette incredibile, esaltata dal vestito bustier Genny, abbinato a stivali Isabel Marant e tracolla Chanel. Elisabetta Gregoraci ha scelto un mix black&white ricercato ma sobrio, il cui punto focale era la trasparenza del pizzo sul décolleté. Make up sui toni brown, con incarnato dorato e labbra nude per la conduttrice, realizzato dall’amico Luca Revelli.

Toccata e fuga alla Milano Fashion Week, Eli è già ripartita alla volta di Torino: “Mi spiace non poter vedere altre sfilate, ma ho tantissimi impegni!”. Dalla partecipazione al GF Vip è un periodo d’oro per lei: la conduzione di Battiti Live per il quinto anno consecutivo ne è la conferma.

Vip e influencer alla sfilata

Non c’era solo Elisabetta Gregoraci ad arricchire il parterre di Genny. Di fianco a lei era seduta Giulia Salemi, con un sensualissimo top nero. Tra le ospiti anche Cecilia Rodriguez, in tailleur quadrettato, Rosa Perrotta, in blu, e Ludovica Pagani, con un vestito rosso fuoco.

Ma la presenza più ambita è stata sicuramente la super modella Sara Sampaio, volto internazionale di molti brand e storico “angelo” di Victoria’s Secret. Guarda nella gallery la tuta che ha indossato e gli altri outfit delle ospiti.

