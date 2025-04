Blake Lively che figuraccia! Con il vestito sporco sul red carpet

Alla première newyorkese di Another Simple Favor, tenutasi il 27 aprile al Jazz at Lincoln Center di New York, Blake Lively ha sfoggiato un abito couture di Tamara Ralph color verde menta, caratterizzato da un corpetto a gabbia e una gonna di chiffon trasparente. Completavano il look gioielli di Lorraine Schwartz e tacchi Christian Louboutin. Al suo fianco, il marito Ryan Reynolds in un elegante completo grigio con pochette azzurra coordinata. Tuttavia, l’attenzione dei fan si è concentrata su alcune macchie visibili sull’abito, presumibilmente dovute al trasferimento del trucco abbronzante, in particolare sotto le ascelle e lungo i fianchi. Sui social, i commenti sono stati impietosi: ‘Le macchie di autoabbronzante sotto le ascelle sono un tocco di classe’ e ‘Non riesco a togliermi quell’immagine dalla testa’.

Il look di Blake Lively

Blake Lively domina il red carpet della première di Another Simple Favor a New York con un look spettacolare. L’attrice sfoggia un sensazionale abito in chiffon color menta firmato Tamara Ralph Couture, caratterizzato da intagli a griglia e da una gonna fluente che accarezza la silhouette. Il pezzo focale è il corpetto strutturato che, con pannelli trasparenti e inserti in satin, esalta il décolleté con eleganza. Lively completa il look con gioielli Lorraine Schwartz, brillanti orecchini e bracciali dai riflessi rosa. Ai piedi, spiccano iconici tacchi Christian Louboutin. Questo outfit conferma la capacità di Blake di personalizzare anche le scelte couture, optando per una versione più fresca e moderna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Il siparietto con Reynolds e l’interazione ambigua con Anna

Durante il red carpet, un altro momento ha attirato l’attenzione dei curiosi sul look di Blake Lively: Ryan Reynolds, distrattamente, ha calpestato lo strascico dell’abito della moglie, rischiando di causare un incidente. Fortunatamente, la situazione è stata gestita con prontezza e senza conseguenze.

Un ulteriore episodio ha visto Blake Lively avvicinarsi alla co-protagonista Anna Kendrick, apparentemente per sistemarle il vestito. Accortasi che non c’era nulla da correggere, l’attrice ha ritirato la mano con un sorriso imbarazzato.

Un red carpet tra glamour e polemiche

Nonostante l’eleganza dell’evento, le critiche non si sono fatte attendere. Su Reddit, alcuni utenti hanno commentato negativamente la scelta dell’abito: ‘Il busto non le calza bene’ e ‘Il tessuto sembra economico, anche se sicuramente non lo è’. Secondo il Daily Mail invece, le macchie di autoabbronzante risultavano evidenti non solo sotto le ascelle, ma anche lungo i fianchi e persino sul retro dell’abito, in diverse inquadrature. ‘Blake Lively cammina con disinvoltura come se non vedesse le strisce marroni sulla schiena’, ha commentato sarcasticamente un utente sui social. Il look, più che incantare, ha scatenato una valanga di meme. Lively, però, ha mantenuto un atteggiamento sereno, posando con colleghi come Emily Blunt, Stanley Tucci e Hugh Jackman, e condividendo su Instagram la sua gratitudine per il cast e la troupe del film.

PER APPROFONDIRE

Il contesto personale

La serata arriva in un momento delicato per l’attrice, coinvolta in una disputa legale con Justin Baldoni, co-protagonista e regista di It Ends With Us. Blake Lively lo accusa di molestie sessuali e diffamazione, mentre Baldoni ha risposto con una controquerela da 400 milioni di dollari. Il processo è previsto per marzo 2026.

Chi è il marito di Blake Lively e da quanto stanno insieme?

Blake Lively è sposata con l’attore canadese Ryan Reynolds dal 2012. I due si sono conosciuti sul set del film Lanterna Verde e da allora formano una delle coppie più amate di Hollywood. Hanno quattro figli e sono noti per i loro scambi ironici e affettuosi sui social.

Che marchio è Tamara Ralph e quali star lo indossano?

Tamara Ralph è una stilista australiana fondatrice della maison Ralph & Russo, e in seguito del proprio brand omonimo. Le sue creazioni sono spesso presenti ai red carpet più esclusivi e indossate da star come Beyoncé, Jennifer Lopez e Meghan Markle. Gli abiti si distinguono per la raffinatezza artigianale e le linee femminili e scultoree.

Come si è evoluto lo stile di Blake Lively negli anni?

Blake Lively è passata dallo stile “californiano chic” dei suoi esordi a un’eleganza couture sempre più sofisticata. Appassionata di moda, cura personalmente i propri look senza l’aiuto di uno stylist. Ama osare con colori vivaci, silhouette strutturate e pezzi vintage, trasformando ogni apparizione in un momento fashion virale.

Perché Blake Lively ha lasciato Instagram per un periodo?

Nel 2021, Blake Lively ha temporaneamente cancellato il proprio account Instagram, rimuovendo tutti i post e smettendo di seguire chiunque. Si trattava di una mossa promozionale legata al film A Simple Favor, ma l’attrice ha più volte dichiarato di voler preservare la propria privacy e quella della sua famiglia, limitando la sovraesposizione mediatica.

Quali sono i film più famosi di Blake Lively?

Oltre al ruolo iconico di Serena van der Woodsen in Gossip Girl, Blake Lively ha recitato in diversi film di successo come The Shallows, The Age of Adaline, Café Society di Woody Allen, A Simple Favor e The Rhythm Section. La sua versatilità le ha permesso di spaziare tra commedie, drammi e thriller con credibilità e carisma.

Related Posts