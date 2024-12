Blue Ivy debutta sul red carpet: la figlia di Beyoncé e Jay-Z è tutta d’oro

Ti distrai un attimo… e Blue Ivy Carter ha già dodici anni. Il 9 dicembre la primogenita di Beyoncé e Jay-Z ha calcato il red carpet a Los Angeles. Non un ruolo da accompagnatrice della famosa madre per lei ma uno da protagonista: la giovane ha infatti prestato la voce per Mufasa: Il re leone, pellicola in uscita il 20 di questo mese nelle sale italiane. Circondata dalla famiglia, Blue Ivy ha incantato sul red carpet.

Leonesse al cinema

Le vicende dei famosi leoni nella savana africana accompagnano i bambini da un trentennio. In questa nuova pellicola viene raccontata la storia di Mufasa, attraverso la narrazione del mandrillo Rafiki. Ad ascoltare c’è la giovane cucciola di leonessa Kiara, figlia di Simba e Nala. A prestare la voce a quest’ultima è Beyoncé mentre al personaggio di Kiara ci ha pensato Blue Ivy Carter. Madre e figlia nella vita reale e nella finzione. Le due hanno partecipato alla première del film, andata in scena al Dolby Theatre di Los Angeles. Affiatate e bellissime, Beyoncé e Blue Ivy hanno catturato l’attenzione dei fotografi. Non è la prima volta che la ragazza partecipa a un progetto insieme alla madre. Blue Ivy ha preso parte, in qualità di ballerina al Renaissance World Tour e nel 2019 ha registrato dei brani per il precedente film del Re leone.

Beyoncé nei maxi pois oro

Outfit coordinati per Beyoncé e per Blue Ivy Carter alla prima di Mufasa: Il re leone. I loro look metallizzati sono perfetti anche per questo periodo di feste. La cantante texana ha sottolineato la silhouette con un abito a clessidra. Il modello dallo scollo a cuore con oblò centrale ha un profondissimo spacco laterale ed è interamente ricoperto da maxi pois oro che riflettono la luce. Realizzato da Balmain, appartiene alla collezione che la casa di moda francese ha creato per celebrare il trentesimo anniversario dell’uscita del primo film del Re leone. La collab, designata dal direttore creativo Olivier Rousteing, trova ispirazione nelle tradizioni artigianali dell’Africa. A completare la mise della star ci hanno pensato i gioielli di Lorraine Schwartz. Capelli lunghi e biondissimi per lei, abbinati a un make-up shiny.

Il maxi dress di Blue Ivy

Per quanto sempre strepitosa, il canonico focus su Beyoncé si è spostato in questa occasione su Blue Ivy Carter. La 12enne si è presentata sul red carpet con un look maestoso. L’abito strapless con plissè sul bustino e dalla gonna ampissima è realizzato in tessuto metallizzato oro. Creato su misura da Christian Siriano per questa occasione indimenticabile, fa assomigliare Blue Ivy a una principessa. Lei, con grazia ed eleganza, si è messa in posa sul tappeto rosso, dopo che una serie di addetti ai lavori hanno sistemato l’imponente strascico. I capelli ricci e scuri sono lasciati sciolti: lunghissimi, sfiorano le natiche. La ragazza ha completato l’outfit con un rossetto bordeaux, un anello sull’indice e orecchini a cerchio. “La mia stupenda bambina. Questa è la tua serata. Hai lavorato sodo e hai fatto un lavoro meraviglioso come voce di Kiara. La tua famiglia non potrebbe essere più orgogliosa. Continua a brillare” ha scritto un’emozionata Beyoncé su Instagram, nel pubblicare una serie di immagini della soirée.

Un affare di famiglia

Sul red carpet non c’erano però solo Beyoncé e Blue Ivy Carter ma anche altri importanti membri della famiglia, a partire da Jay-Z. Nessuno si sarebbe aspettato di vederlo all’evento; solo il giorno prima infatti il rapper era stato accusato di stupro nei confronti di una 13enne. I fatti risalirebbero al 2000 e si sarebbero svolti ad un party dov’era presente anche Sean “Diddy” Combs, al momento in carcere e sotto inchiesta per accuse gravissime, tra cui tratta di esseri umani, rapimento e violenza sessuale. Stretto alla moglie e alla figlia sul tappeto rosso, il musicista e produttore è apparso sereno e felice, nonostante il momento delicatissimo. Alla première era presente anche Tina Knowles, mamma di Beyoncé e nonna di Blue Ivy Carter. Nel look Schiaparelli si è fatta notare la vistosa cintura con charm, tra cui un grosso orecchio oro. Un omaggio tenerissimo: Tina è pronta ad ascoltare le soavi voci della figlia e della nipote nel film. Guarda nella gallery le foto della serata.

Related Posts