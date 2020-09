Boateng al Monza: Melissa Satta si riprende Milano

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy Un voto al colore 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

Dopo l’estate in Sardegna tra allenamenti social e post sui costumi da bagno, Melissa Satta è tornata a Milano. Dalle trasmissioni ai social alla vita di tutti i gorni, la Satta è seguitissima per i suoi look. Ad un’occasione come la Milano Fashion Week non poteva mancare, ma non è l’unico motivo della sua presenza nella città meneghina: suo marito Kevin Prince Boateng giocherà nel Monza, a pochi passi.

Il calciatore ha appena ufficializzato il nuovo ingaggio, che lo vede ancora una volta in una squadra di Berlusconi come nove anni fa, quando vinse lo scudetto con il Milan di Massimiliano Allegri. La carriera successiva di Kevin Prince Boateng ha portato la famiglia a spostarsi tra la Germania e la Spagna: adesso è il momento di riprendersi Milano.

E quindi eccoli, Kevin Prince Boateng e Melissa Satta: lui in panchina ad assistere alla partita Monza-Spal, lei in giro per sfilate. Scelta degli abiti, trucco, parrucco, eventi e presentazioni: il solito, piacevole, tran-tran.

Giovedì Melissa Satta era nel parterre della sfilata Max Mara con un tailleur gessato della casa di moda, abbinato a décolleté col tacco Le Silla. Degno di nota anche il make up, dal particolare contorno occhi privo di ombretto. Capelli sciolti e falcata decisa, sotto gli occhi dei fotografi e dei pochi spettatori. Dal suo profilo social i follower hanno potuto seguire la sua esperienza, dal trucco alla passerella. Per la sera cambio d’abito e via da Redemption. La Fashion Week non è ancora finita e lei sembra inarrestabile…

